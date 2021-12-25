Рождественский пост 2021: для чего нужно посещать вечернее и утреннее богослужение

Рождественский пост 2021: для чего нужно посещать вечернее и утреннее богослужение

Почему так важна литургия и приучить себя к великим богослужениям.

Рождественский пост – это не только ограничение в пище, мыслях и веселье. Пост должен сопровождаться посещением церкви, участием в богослужении и таинствах церкви – исповеди, причастии.

Почему так важно посещать богослужение? Какая разница между вечерней, утренней службой и литургией? Почему православные богослужения так длинны? Как приучить себя к длительным службам — читайте сейчас на сайте ТСН.ua.

Что такое богослужение

Богослужение толкуется как правильное служение Богу. Первое богослужение состоялось в Раю, когда Адам и Ева славили Бога постоянно и свободно. Сейчас традиции православного богослужения восходят к временам Ветхого Завета и заповедям, которые открыл Бог Моисею.

Тогда же определилось, что начало богослужебных суток начинается не с утра, а с вечера – в память того, как творился Богом мир. Эта традиция сохраняется до сих пор. Именно поэтому, если вы решили посещать богослужение "изначально", то нужно приходить на вечернюю, а затем — на литургию.

3 декабря – день памяти святого Прокла / Pexels

Суточный круг богослужений

Если взять все православные церкви и монастыри всего мира, то православное богослужение проходит круглосуточно, а молитва священников и монахов продолжается круглосуточно.

Суточный круг богослужений в древности насчитывал 9 служб. Сейчас это количество уменьшено до вечерних, утреннего и дневного богослужений, и полностью выполняется только в монастырях. Но если счесть разницу часов в разных уголках мира, то можно смело сказать – всемирная церковная молитва продолжается круглосуточно.

Сейчас в приходах сохранились только вечерние и утренние службы.

Вечерняя, или вечернее богослужение

Вечерняя служба – это благодарение Богу за прожитый день. Обычно начинается в 16.30-18.00 и сочетает в себе несколько частей: девятое время, вечернюю, утреннюю и первый час. Кроме того, каждая вечерняя служба упоминает почитание святых или церковных событий.

Каждая из частей вечернего богослужения имеет большое духовное содержание.

Богослужение Девятого часа – упоминание о смерти Христа на Голгофе. Вечерняя – упоминание о Сотворении мира, грехопадении Адама и Евы, о законах Моисея и служении пророков Ветхого Завета. Утренняя – упоминание о жизни Иисуса Христа, а также имеет много молитв раскаяния и благодарности.

Полиелей (обычно в субботу, в канун литургии или великих праздников) – помазание верующих святым маслом – елеем. Елей переводится как "милость", а "полиелей" — великая милость. Помазание не является церковным таинством (например, причастие). Оно есть признак великой милости Божией к каждому из нас. После помазания священники поздравляют верующих с праздником – началом нового церковного дня.

Вечернее богослужение длится дольше утреннего — от 2 до 4 часов.

Христиане празднуют 7 ноября День мучеников Маркияна и Мартирия / pixabay.com

Утреннее богослужение

Утреннее богослужение – благодарение Богу за прожитую ночь и прошение у Него милости на следующий день. Начинается с 7-9 часов утра.

Утреннее богослужение объединяет в себе третий, шестой час и литургию.

Богослужение третьего часа – упоминание о суде Пилата и определение приговора Иисусу Христу, упоминание о восхождении Святого Духа на апостолов на Сионской горе.

Богослужение шестого часа – распятие Христа, время раскаяния людей перед Богом.

Литургия – духовный центр всех церковных богослужений. Ведь на литургии мы не только упоминаем Бога, но имеем возможность объединиться с ним в Таинстве Причастия. Таинство Причастия (или Святая Евхаристия) установлено Иисусом Христом на Тайной Вечере со Своими учениками.

Как приучить себя к посещению длительных богослужений

Человеку, который еще не имел опыта посещения православных служб, сначала очень тяжело и ничего не понятно. И это – нормально.

Каждый священник скажет вам, что нужно приучать себя к богослужениям, как ребенка приучают к школе. Сначала ребенок научится читать, писать, потом считать и так постепенно, по собственному желанию, становится большим ученым и опытным человеком. Так происходит и в православной вере.

Алфавит богослужений – это знание молитв и евангельских событий.

Сначала дома человек приучается читать утренние и вечерние молитвы, акафисты Богородицы, Христу, Святому Николаю и тому подобное. Все они есть в молитвослове, который можно приобрести в церковных магазинах. Многие из этих молитв будут звучать на богослужении, и когда человек услышит их, происходит момент инициации – Я это знаю! Я понимаю это!”.

Далее изучается Евангелие и Апостол – для понимания событий, которые празднует церковь, о чем вообще идет речь. Так постепенно, на богослужении вы будете понимать и узнавать – о каком событии вспоминает священник, какую именно молитву или псалом читает, какой тропарь поет и почему именно этот…

Чем больше вы будете знать и узнавать, тем легче вам будет стоять на длительных богослужениях, а время будет проходить быстрее.

За более чем 2000 лет христиане накопили огромный опыт молитвы, поэтому изучать богослужебное содержание можно всю дальнейшую жизнь и находить в них каждый раз – новую глубину и мудрость Божию.

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