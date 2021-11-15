Рождественский пост 2021 года: когда начинается, сколько длится и как подготовиться

Это второй важнейший пост после Великого поста.
28 ноября 2021 года православная церковь начинает Рождественский пост, который завершится 7 января – праздником Рождества Христова. Это второй важнейший пост после Великого поста.
Рождественский пост длится 40 дней, но из-за того, что благословляется есть рыбу, его считают менее суровым, чем Великий пост.
Как правильно подготовиться к Рождественскому посту и вообще – для чего именно нужно поститься в канун Рождества – читайте на сайте ТСН.ua.
Общие правила подготовки к посту
Любой пост – это главная духовная практика православных христиан. В духовном плане это попытка подготовить тело и душу к смерти и воскресению.
В пост человек духовно "умирает" для развлечений и телесных удовольствий, самовозвеличения. Чтобы его выдержать полностью, церковь начинает готовить своих верующих за несколько недель.
Подготовка к посту — это прежде всего настройка струн нашей души на светлое, доброе и милосердное.
Почему нужно настроить свою душу для поста
Душа человека похожа на инструмент. Ее нужно постоянно настраивать, проверять, очищать – то есть заботиться о ней. Когда инструмент плохо настроен, он не сможет красиво играть.
Так и душа – она может красиво играть, если о ней заботиться. Духовный камертон этой настройки – молитва и чтение духовных книг, прослушивание воскресной проповеди.
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Эти правила помогут успокоиться, замедлить ритм жизни и уединиться в глубине своего сердца.
Сначала нужно успокоить свой разум
Любая духовная практика не будет работать, пока человек не успокоит свой разум. Православный пост – не исключение. Чтобы войти в него с пользой, нужно правильно настроиться:
- уменьшить количество мыслей (особенно бесполезных, раздражительных);
- уменьшить количество переживаний и другой внутренней суеты.
Покой мыслей: что поможет?
В первую очередь – это информация, которая попадает в ваш разум. Ее нужно тщательно проверять, не допускать позорной и разрушительной.
Разрушительная информация окрашена слишком эмоциональными словами и фразами: "скандал", "безумный", "неугомонный", "ужасный", "такого еще не видел мир!" тому подобное.
Позорная информация — настраивающая на негатив, осуждение, спор. Ее нужно максимально избегать.
Наладить покой мыслей поможет чтение и прослушивание проповедей, интервью со священниками.
Полезное чтение классических духовных книг православных авторов, как Игнатий Брянчанинов, Авва Дорофей, Амвросий Оптинский, Иоанн Лествичник и т.д.
Все это в большом спектре сейчас есть в Интернете или в иконных лавках всегда продается православная литература, которую можно приобрести.
Покой души: что поможет?
Достичь покоя души помогут:
- прогулки на природе в тишине и покое;
- классическая музыка;
- глубокая внутренняя молитва.
Полезные классические произведения — Иоганна Себастьяна Баха, Моцарта, Генделя, Бортнянского и т.д.
Для тех, кто уже долго ходит в церковь и привык к церковному пению, очень полезными будет прослушивание пений монахов из монастырей, или чтений псалтыря, которые можно найти на YouTube.
Молитвы можно читать любые из православного молитвослова. С течением времени вы почувствуете, какую именно вашей душе нужно читать. Вообще, перед любым делом, как и перед началом поста, читают "Молитвы перед началом любого дела".
Молитва перед началом любого дела
Коротко: Господи, благослови..
Молитва после окончания любого доброго дела
Всемогущий Боже, Милосердный Отец! Я знаю, что я недостоин приносить мою благодарность Тебе. Ты не нуждаешься от меня, зная мою ничтожность, мою бедность перед Тобой. Но Ты дал мне ласково Твою заповедь приносить Тебе славословие и благодарность моего благодарного сердца.
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