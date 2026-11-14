Рождественский пост 2026: правила питания, кому можно не поститься и рецепты из Киево-Печерской лавры

Киево-Печерская Лавра / © Associated Press

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Уже в это воскресенье у христиан начинается Рождественский пост. Украинцы в основном уже перешли на новый календарь и готовятся к празднованию Рождества Христова 25 декабря. Многие миряне собираются соблюдать пост в еде.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Мацюцкой.

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Как готовят в Киево-Печерской лавре: любимый борщ Петра Могилы и отключения света

Светлый праздник посреди зимы — Рождества с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Во время войны очень хочется тепла и веры в лучшее, поэтому готовятся к рождению Иисуса Христа. И в сорокадневный пост кто-то будет много молиться, кто-то откажется от части своего рациона, а кто-то будет творить добрые дела.

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Но пост у мирян очень часто ассоциируется с ограничениями в еде. Как питаться в эти дни? Монахи Киево-Печерской лавры ПЦУ показали съемочной группе ТСН свою кухню и рассказали, как питаются каждый день — ведь у братии пост круглогодичный, за некоторыми исключениями!

Игумен Василий, келарь Киево-Печерской лавры: «Мысмотрим церковный календарь, совещаемся, что у нас есть из продуктов, что нужно купить, и, как правило, утверждаем план на неделю».

Оксана рассказывает: монахи в течение года едят мало мяса и употребляют молочные продукты. Но с 15 ноября режим станет более строгим.

Оксана Финив, повар: «Кто-то любит гороховый суп, кто-то — борщ. У монахов разные вкусы, я стараюсь готовить то, что им нравится. Они любят оладьи».

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Сегодня в меню — борщ, винегрет и постные пирожки с яблоками. Оксана делает заготовки, когда есть свет — плиты в монастыре электрические. Сегодня ей помогает пономарь Тимофей. Говорит, что дома нечасто готовил, а теперь даже выпечку делает. Главное в этом деле — молитва.

Паламар Тимофей: «Это особенность монашеской кухни, потому что всё готовится с молитвой. Это и есть главный ингредиент».

Сегодняшний постный борщ с черносливом — именно такой любил архимандрит Лавры Петр Могила. Об этих кулинарных исторических предпочтениях рассказывает игумен Василий. Он в монастыре келарь, отвечает за питание монахов. А вот рецепт легионерского салата из Италии, который упоминается ещё в XIV веке:

Игумен Василий: «Апельсины , укроп, красный лук, масло, специи — такое сочетание, довольно вкусно».

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Борщ успели заправить, но доварится он позже: в монастыре по графику отключают свет.

Оксана Финив, повар: «Перейдем к винегрету — что поделаешь, а этого придется подождать».

Простая, но разнообразная и питательная растительная пища — так питаются монахи, особенно во время поста перед Рождеством.

Кому нельзя поститься и что советуют врачи

Что касается ограничений в питании для мирян — в этом вопросе церковь сейчас проявляет гибкость. Игумен Василий говорит: не обязательно поститься сорок дней.

Василий, игумен: «Иоанн Златоуст говорит, что Господь принимает и намерение. То есть если у человека есть намерение просто попробовать — конечно, он может попробовать».

Что касается строгого соблюдения правил, то церковь и в этом плане идет в ногу со временем. Особенно в военное время, когда люди находятся в состоянии стресса.

Василий, игумен: «В последнее время накануне Рождественского поста ко мне часто приходят люди, звонят и спрашивают: «Отец Василий, как поститься?» Я говорю: как вы себя чувствуете и что говорит ваш врач».

Гастроэнтеролог Юлия Ярова подходит к посту с научной точки зрения.

Юлия Ярова, гастроэнтеролог: «Если у человека есть непреодолимое желание поститься, то он может это делать. Но нужно учитывать условия: позволяют ли текущие условия конкретного человека организовать свой рацион во время поста с достаточным разнообразием, белком, макро- и микроэлементами. И, конечно, если есть такой эмоциональный ресурс — выдерживать такую аскезу».

Ведь столь резкое ограничение в употреблении животной пищи для организма — это стресс. Многим людям оно вообще не подходит, и такое питание сопряжено с большим количеством рисков, чем потенциальной пользы. Поэтому Юлия отказывает некоторым пациентам. Церковь добавляет: не постятся воины, пожилые люди, больные, дети, беременные. А те, у кого нет противопоказаний, должны тщательно продумать свой постный рацион.

Юлия Ярова, гастроэнтеролог: «Поэтому стоит заранее продумать, что при каждом приеме пищи на тарелке будет именно белковая часть — из чего она будет состоять».

Животный белок можно заменить бобовыми, тофу, другими соевыми продуктами, грибами, крупами. В некоторые дни можно употреблять и рыбу. Жиры следует получать из растительных масел, орехов, семян и, если позволяет бюджет, из авокадо.

Главное в посте — не еда, а милосердие

Но в посте главное — не еда, а духовное очищение. Архимандрит Михаил читает Псалтирь без перерыва в домовом храме монахов лавры.

Архимандрит Михаил (Карнаух), казначей Киево-Печерской лавры: «Основная цель Рождественского поста заключается в том, чтобы мы духовно подготовились к пришествию Иисуса Христа. Это увеличение количества молитв, а также ограничения в мирской жизни и окружении, и сосредоточение нашего внутреннего внимания на нашем духовном состоянии».

Это и любовь к ближнему, и отсутствие осуждения, и добрые милосердные дела.

Архимандрит Михаил (Карнаух), казначей Киево-Печерской лавры: «Сегодня у нас есть острая необходимость помочь многим людям каким-либо жестом милосердия, даже просто своим вниманием. Когда мы посещаем дома престарелых, детские дома или больницы, эти люди забывают о своей душевной и физической боли».

Поэтому каждому следует самому понять, в чём он нуждается в эти сорок дней перед Рождеством и что он может дать себе и другим. Главное — жить в предвкушении хорошего.

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