Рождественский пост: когда начинается в 2023 году, что можно и нельзя есть и какие нюансы для украинцев

Даты праздников с переходом на новый календарь изменились, а вместе с ними для украинцев есть еще некоторые нововведения.

Православная церковь Украины перешла на новый юлианский календарь. А как же пост? В определенные дни он менее строг, верующим можно употреблять рыбу и вино, а кто-то может вообще его не соблюдать. Рождественский пост 2023 будет отмечаться несколько по-новому, есть некоторые изменения и для украинцев.

Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Даты изменились

40 дней, чтобы очистить тело и душу перед важным церковным праздником. Православные верующие издавна соблюдают пост в канун Рождества Христова. Ранее пост начинался 28 ноября и заканчивался 6 января, но в связи с тем, что Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый юлианский календарь, дата празднования Рождества Христова изменилась.

Теперь пост начнется 15 ноября и завершится 24 декабря, поскольку праздновать Рождество будем уже 25 декабря. Смещаются даты и других праздников. Изменить это стремились десятилетиями, но опасались, как воспримут это люди. Полномасштабная война поставила в этом вопросе точку.

Наконец-то оторвались от московской церкви

По новому календарю сейчас живет большинство православных церквей, старым пользовалось только в Украине, а также русская православная церковь, сербская и грузинская, а также патриархат Иерусалимский.

Переход ВТО на юлианский календарь — это большой шаг от российской церкви, которая и выступала против календарной реформы, открыто поддерживает войну и покрывает коллаборантов и представителей, являющихся последней надеждой Путина в Украине.

Основные этапы поста: что можно и нельзя есть

Рождественский пост имеет три основных этапа, в каждом из них есть определенные ограничения по еде. Но есть продукты, которые категорически запрещено употреблять на протяжении всего постирования, такие как молочная продукция, то есть и сыр, и сметану, и молоко, сливки, йогурт, и даже, сливочное масло, разумеется, нельзя есть мясо.

В то же время от недели зависит, что можно есть на Рождественский пост. Если говорить поэтапно, то во время первого можно есть рыбу и пить вино по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В понедельник можно также добавлять горячие блюда без масла, а в среду и пятницу — сухое питание.

Во время второго этапа можно есть растительную пищу без масла, по понедельникам, по вторникам и четвергам к блюдам можете добавлять масло. В среду и пятницу соблюдайте сухое питание. А на выходных можно добавить в рацион рыбу и масло.

На третьем этапе, который считается самым строгим, можно есть горячие блюда без растительного масла во вторник и четверг, масло в еду разрешено добавлять только в субботу и воскресенье. А вот понедельник, среда и пятница — сухое питание. В то же время запрещается есть яйца. Нельзя есть и мясные бульоны, и отдельно мясо. Можно есть фрукты и овощи, грибы, каши, мед, орехи и бобовые.

Кто может не поститься

Есть те, кому можно не поститься, и это не будет грехом, говорят служители. И если вы раньше не постились и в то же время испытываете определенные проблемы со здоровьем, лучше проконсультироваться с врачом.

Церковь позволяет пропускать пост беременным, кормящим детей, пожилым людям, детям до 12 лет. Также поститься нельзя тем, кто имеет тяжелые болезни, такие как рак, диабет, туберкулез, язву желудка, вирусный гепатит, гастрит с повышенной кислотностью, анемию, нервные расстройства. Украинцам следует обратить внимание и на то, что разрешается не поститься военным и жителям зоны боевых действий, не имеющих такой возможности.

Итак, помните, что любой пост — это состояние души и ваши отношения с Богом. Поэтому готовиться к Рождеству в первую очередь нужно искренней молитвой, добрыми делами.

Когда отметим другие праздники

Напомним, что и в какие даты отмечать от ПЦУ : День Святого Николая будем праздновать 6 декабря, Крещение 6 января, Покрова 1 октября, День святого Василия 1 января, Святой Вечер 24 декабря. Если запутались или забыли, то новые даты легко вычислить и самостоятельно: от старой даты вычитаете число 13 и имеете ответ.

Праздники по новому календарю / Фото: tsn.ua

А вот Пасху будут отмечать, как и сейчас, посредством специальной системы расчета, так называемой, Пасхалии. Эта дата ежегодно разная, потому что зависит от даты равноденствия, полнолуния и других астрономических величин. В то же время, принимать новый календарь в Украине никого не будут принуждать, поэтому в приходах, которые против перехода, верующие смогут праздновать по старинке. Почему это важно, журналистам Завтра из 1+1 объяснил митрополит Львовский Макарий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Рождественский пост: НОВЫЕ ДАТЬ! Что можно есть? Какие нюансы есть для украинцев?

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