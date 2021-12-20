Рождественский штолен весом более 90 кг презентовали в Одессе: выпечка стала самой большой в Украине

Рождественский штолен весом более 90 кг презентовали в Одессе: выпечка стала самой большой в Украине

Выпечкой открыли резную ярмарку в городе.

Рождественский штолен весом более 90 килограммов презентовали в Одессе. Традиционную праздничную немецкую выпечку признали самой большой в Украине и внесли в Национальную книгу рекордов.

О секретах приготовления вкусности — в сюжете ТСН.Ранок 20 декабря.



Громадным штоленом в Одессе открывают праздничную ярмарку. Выпечку под рождественский звон звонят в лютеранском соборе святого Павла.

Также читайте Имбирные пряники: рецепт популярной рождественской выпечки

Готовили штолен полтора месяца: выпекали лепешки, выдерживали их три недели, чтобы дошли. В основе – классический дрезденский рецепт. 50 кг муки, 20 кг орехов, по 15 кг сыра и сливочного масла. Ингредиенты высочайшего качества. "Миндаль, грецкий орех, россыпь разных специй. Конечно, еще ром — куда без него", — рассказывает руководительница ОО "Немецкая молодежь в Одесском регионе", автор проекта Элина Лях.



Украшают штолен только сахарной пудрой. "Стандартная форма штоллена символизирует младенца новорожденного Иисуса Христа, замотанного в пеленки. Поэтому штолен не украшают, а только посыпают пудрой. Это символизирует пудру", – пояснила кондитерка Виктория Власкина.

Крупнейший в Украине рождественский штоллен презентовали в Одессе

Выпечку разрезают на куски и кусочки и начинают благотворительную распродажу. Горожане пробуют и нахваливают. Деньги от продажи рекордных вкусностей пойдут на мемориальную доску. Прихожане кирки хотят увековечить память своего земляка Ганса Германа. Немецкий садовник приехал в Одессу по приглашению Дюка де Ришелье. До сегодняшнего дня одесситы отдыхают в тени посаженных им деревьев. В том числе и на Приморском бульваре.

После взвешивания и обмеров штолен признали самым большим в Украине, что и зафиксировали в Национальной книге рекордов.