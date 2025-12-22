Рождественский стол: сколько стоит приготовить 12 блюд и как сэкономить на праздничном меню

Украинцы готовятся к Сочельнику / © Фото из открытых источников

Украина готовится к Рождеству, которое большинство теперь празднует 25 декабря. Рынки и супермаркеты штурмуют тысячи людей, а цены на праздничные деликатесы кусаются: рыба дорожает каждую неделю, а икра стоит как небольшое состояние.

Корреспондент ТСН Ирина Коваленко разобралась, во сколько обойдется рождественский ужин и обязательно ли готовить именно 12 блюд.

Цены на рынках: мясо держится, рыба «взлетела»

Накануне праздников ситуация на прилавках неоднозначная. Если свинина даже немного подешевела, то говядина и рыба стали настоящими деликатесами.

Сало: 230 грн/кг (оптом можно найти по 220 грн).

Свинина: лопатка — 200-210 грн, ошеек — 225 грн.

Говядина: биток — 450 грн, лопатка — 335 грн.

Птица: домашняя курица — 135 грн/кг, утка — 235 грн, кролик — 320 грн.

Самый большой скачок продемонстрировала красная рыба. Только за последнюю неделю она прибавила в цене 100 гривен за килограмм. Продавцы объясняют: предложения зимой мало, а спрос — огромный. Для тех, кто хочет роскоши, предлагают икру датской форели за 6000 грн/кг (600 грн за 100 граммов). Большинство покупателей выбирают бюджетный хек.

«Индекс Сочельника»: овощи дешевле, узвар — дороже

По подсчетам экономиста Олега Пендзина, традиционный стол на Сочельник обойдется примерно в 1370 гривен.

«Овощи в этом году дешевле на 15%, чем в прошлом году. Но на 15% подскочила цена на жареного карпа и на 20% подорожал узвар из-за дорогих яблок», — отмечает эксперт.

Фрукты и овощи:

Мандарины — 100 грн/кг;

Апельсины — 120 грн/кг;

Огурцы — 100 грн, помидоры — 120-140 грн.

Миф о 12 блюдах: что говорит история?

Исследовательница гастрокультуры Елена Брайченко утверждает: правило об «обязательных 12 блюдах» — это относительно новая традиция, которой всего 30-40 лет. На самом деле обязательными исторически являются только три элемента:

Кутья (древнейшее ритуальное блюдо); Узвар; Хлеб (паляница).

Остальные блюда всегда зависели от региона: на Полесье и Закарпатье — грибы, на Львовщине — пампушки, на Слобожанщине и Полтавщине — множество пирожков с капустой и картофелем.

«Делайте ту кутью, которая вам нравится — хоть с халвой, хоть просто с пшеницей. 12 блюд — это не обязанность, а дань традиции»,- говорит Елена.

Как не обанкротиться: лайфхак от экономиста

Если вы хотите приобрести деликатесы со скидками, Олег Пендзин советует не спешить. Самые большие скидки в супермаркетах появляются за два дня до Нового года. Магазины забивают склады к Рождеству, и чтобы распродать остатки с коротким сроком годности, устраивают большие распродажи.

