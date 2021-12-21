Рождественское чудо: в Закарпатье молодожены стали родителями сразу четырех детей

По статистике, четверня рождается раз в полмиллиона родов.

В канун прошлогоднего Рождества закарпатские молодожены мечтали о ребенке, а получили сразу четырех: три мальчика и одну девочку. Естественно, но уникально. Назвали их Женя, Саша, Ваня и Каролина.

Как оно – быть мамой четырех детей – в сюжете ТСН. 19:30.

Молодой маме – 18 лет, отцу – 24 года. Под елкой мечтали каждый о своем. Лариса хотела, чтобы сначала была первая девочка. Иван хотел, чтобы был мальчик. Молодая мать рассказывает, что сам Бог их послал на самое Рождество. Большая семья – это детская мечта обоих. Не такую, в которых росли они. Лариса росла сама, потому что мама поженилась и жила в другом селе. Отца вообще не было, потому что он покинул семью, когда Ларисе было год-полтора. Иван рос с мамой и сестрой, его отец всегда был на заработках. Как собственно, и он сам – с 16 лет за границей. Женился и только гостил на праздники. "Мечтал, чтобы было четверо, но чтобы были один за другим, а они сразу", – говорит счастливый папа.

Новоиспеченные родители рассказывают, что до 5-го месяца беременности родственники не верили в четверню. Даже сами врачи тоже не верили, что это – не искусственным, а естественным путем. В истории закарпатского акушерства четверне еще не было.

"Рождественские чудеса": закарпатские молодожены стали родителями сразу четырех детей

В ужгородскую больницу Ларису забрали на 6 месяце беременности, тогда начинались роды. Это было самое страшное время. По статистике, четверня рождается раз в полмиллиона родов. Чтобы живыми – еще большая редкость.

Медики рассказывают, что многоплодная беременность – это достаточно серьезный вызов как для акушеров, так и для женщины в плане донашивания беременности до оптимального срока. Своевременная диагностика и соответствующий уход дали Ларисе шанс. Врачи всеми способами держали детей в утробе чем дольше. "Даже сидеть было нельзя. Я уже под конец беременности и ела лежа, потому что матка чем дальше, тем больше уже сокращалась", — вспоминает счастливая мама.

Все произошло на Рождество. Лариса родила успешно четверню. Четверо детей, четыре пустышки, бутылки, ложки, четыре автокресла, четыре стульчика. Вчетверо меньше сна.

Родители рассказываю, роль вокруг этих четырех взрослые разобрали. Дедушка – кормилец – на заработках. На бабушке – кухня и дом. А за троими сыновьями и дочкой ухаживают мама и папа. Как успеть все — никто не учил, так что лайфхаки придумывали по ходу. Сначала нумеровали. Мультизадачные – это точно о них. Пригодились не только руки, но и ноги.

Иван впервые за десять лет провел круглый год дома. Он умело меняет подгузники, моет посуду, на пару с женой убаюкивает и кормит деток. Он говорит, что самый приятный процесс – это кормить их, смотреть, как они едят. На улицу выходят по схеме: мама одевает, папа носит, бабушка – стережет.

За пеленками они и не знали о своем звездном статусе. О них здесь говорят все. Иван, только что женившийся, признается: дети — их с женой мечта. Счастливым родителям поначалу тяжело было уяснить, кто есть кто.

"Хочется, чтобы у них были полноценные родители, чтобы вместе все были, не так, как мой отец, всегда по заработкам, никогда его почти дома нет. Приедет на 2-3 месяца. Я бы хотел быть всегда дома, чтобы их видеть каждый день. Смотрим, как они растут, бегают, говорят первые слова", — говорит счастливый отец.

Читайте также: