Рождество без отдыха: как будут работать украинцы в декабре 2024 года

В мирное время украинцы могли бы рассчитывать на дополнительный выходной.

Украинцы уже привыкли к условиям военного положения, в которых дополнительные выходные на праздники не предусмотрены. Даже если дата выпадает в выходной день, такие изменения в трудовом графике не происходят.

Как будут работать и отдыхать украинцы в декабре 2024 года – сколько будет рабочих и выходных дней в последний месяц года – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Сколько выходных будет в декабре

Декабрь всегда был особым месяцем для украинцев, ведь это период, когда мы готовимся к празднованию Нового года и Рождества. После перехода на новый юлианский календарь украинцы празднуют Рождество Христово 25 декабря вместе с большинством стран мира. Потому и дата Сочельника изменилась – теперь это 24 декабря. До войны это были особенные дни, ведь украинцы получали выходные и наслаждались празднованиями с родными.

Согласно Закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", официальными выходными в Украине остаются только субботы и воскресенья. Если праздник выпадает на рабочий день недели, то выходной день не предоставляется. Однако частные компании и учреждения вправе самостоятельно решать, предоставлять ли дополнительные выходные.

В декабре – 31 день, из них – 22 рабочих дня и 9 – выходных в субботу и воскресенье. Дополнительных выходных нет, однако работодатель может сделать его по собственному усмотрению.

1 января выходной также не планируется, хотя согласно статье 73 Трудового кодекса Украины, этот день должен быть выходным для всех работающих украинцев. Однако в Украине действует военное положение, которое продлили до 7 февраля 2025 года, поэтому 1 января 2025 также будет обычным рабочим днем.

Праздник в декабре

Напомним, 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины, а к детям приходит Святой Николай.

25 декабря отметим Рождество. Для украинцев это было всегда семейным праздником, поэтому большинство обрядов этого периода совершались в узком семейном кругу. В первую очередь, вся семья собиралась вместе за одним столом. Празднование Рождества началось еще накануне, 24 декабря. Это – Сочельник. С появлением первой звезды нужно было сесть за праздничный стол, на котором обязательно стояло 12 постных блюд.

Существовало даже поверье, что человек будет круглогодично бродить, если не отпразднует Рождество дома. А еще в этот день не ссорились.

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