Рождество Иоанна Предтечи: традиции и тайны праздника, как поздравить Ивана с Днем ангела

Иоанн Креститель один из трех, чье Рождество церковь отмечает с особым уважением (как Рождество Богородицы и Рождество Христа).

7 июля православный мир чтит Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) — в честь последнего пророка Ветхого Завета.

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Среди людей нет судьбы более величественной и более трагичной, чем история жизни пророка Иоанна.

Сам Спаситель говорил о нем: "Истинно говорю вам: из рожденных женами не было большего, чем Иоанн Креститель".

Кто такой Иоанн Креститель (Предтеча)

Иоанн Креститель — огромная фигура в христианстве.

Он — один из трех, чье Рождество церковь отмечает с особым уважением (как Рождество Богородицы и Рождество Христа). Иоанн Креститель получил особую милость от Господа — был крещен Духом Святым еще до своего рождения. Именно поэтому и празднуется Рождество Иоанна Крестителя.

Святой Иоанн — последний пророк Ветхого Завета, который предсказывал появление Иисуса Христа, ждал его и всю жизнь готовился к этой встрече. Именно поэтому его называют Предтечей. Вместе со смертью Иоанна Предтечи умирает Ветхий Завет и рождается Новый.

Святой Иоанн крестил Иисуса Христа в реке Иордан, за что получил имя Креститель.

Он был отшельником, ел только саранчу и дикий мед, и постоянно молился Богу.

Иоанн Креститель — родственник Иисуса Христа по линии матери и родился на полгода раньше, чем Спаситель.

Как происходило Рождество Иоанна Крестителя

Архангел Гавриил явился иудейскому священнику Захарии, когда он служил в Иерусалимском храме и сообщил, что у него родится сын по имени Иоанн, он будет велик пред Господом и "Духа Святого исполнится еще в чреве матери".

Захария был настолько поражен, что не поверил этому. Они с женой Елисавет были уже довольно старыми людьми и уже покинули мысли о рождении детей, хотя до того много лет молились.

Из-за недоверия архангелу Гавриилу, Господь лишил Захарию возможности говорить. Только после рождения младенца, когда Захария на пергаменте написал имя сына "Иоанн" Господь вернул ему голос. С тех пор и до последнего своего вздоха Захария славил Бога.

Трагическая судьба отца и сына (Захарии и Иоанна)

Когда родился Иисус Христос, Царь Ирод повелел убить всех младенцев.

Конечно, он знал о новорожденном Захарии и послал воинов к нему, чтобы убить Иоанна, но ребенка в доме не было. Когда Захария отказался рассказать, где скрывается Елисавет и Иоанн, воины жестоко убили старого священника.

Елисавет вместе с маленьким Иваном убежала в пустыню. Там Иоанн и провел всю свою жизнь в молитве и аскезе. За силу его проповедей и дар пророчества народ очень любил Иоанна и считал его пророком Ильей.

После крещения Христа Иоанн Креститель недолго прожил. Его пророчества не нравились царю и его жене. Иоанна Предтечу сначала посадили в тюрьму, а спустя некоторое время коварно отсекли голову.

Как Рождество Иоанна Крестителя связано с языческим праздником Ивана Купала

Рождество Иоанна Предтечи совпадает с языческим праздником Ивана Купала. Поэтому на наших землях давно девушки и парни утром ходили в церковь на службу, а вечером прыгали через огонь и пускали венки по воде, чтобы узнать свою судьбу.

Праздник Ивана Купала с языческими прыжками через огонь обычно считается праздником летнего солнцестояния, но имеет непосредственную связь с праздником Рождества Иоанна Крестителя. С греческого языка "Креститель" переводится как "тот, кто погружает в воду", ведь именно так пророк крестил людей — погружая их в Иордан. Церковь в свою очередь выступает против традиций Ивана Купала.

В этот день пост ослабляется и разрешается употреблять рыбу, церковное вино.

Поздравление с Днем ангела Ивана

Всем Иванам, которые в этот день празднуют День ангела, стоит прийти в церковь на богослужение и помолиться, поблагодарить своего святого за помощь. Если у вас есть друзья или родные по имени Иван, поздравьте их с Днем ангела, можно подарить иконку святого Иоанна, помолиться за них.

С днем ангела, Иван, поздравляю, и от сердца тебе я желаю: чтобы праздники бывали частые, обильные, пышные и красивые. Спокойствие в сердце пусть царит.

С днем ангела, Иван, прими мои поздравления. Пусть ангел тебя оберегает, у Господа судьбу для тебя просит. Чтобы всегда ты улыбался, радовался, сбывалось все, что ты хотел. Пусть легким будет жизненный путь, обходит пусть сердце всякая тревога.

Праздников в мире много. Именины — также праздник — милее всех: подарки и пирог — все, Иван, все — для тебя. Заглядывает ангел с неба на твой веселый праздник и хочет напомнить, что святой у тебя есть с именем, как и твое. Он тебя оберегает, любит и предостерегает: любим будь и людям, и Богу, не отвергай своего святого — и каждый свой день именин отпразднуй вместе с ним.

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