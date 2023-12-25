Рождество на линии огня: как празднуют в городе на Запорожье, который уничтожает армия Путина (фото, видео)

В Гуляйполе, ежедневно страдающем от российского огня, к святвечеру готовились заранее. В городе, где взрывами разрушены электросети и перебиты газопроводы, все же нашлось место, где приготовить кутью и 12 постных блюд.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

В Гуляйполе рождественский ужин готовили спасатели, поскольку у них едва ли не единственное место, где есть электричество от генераторов. Рождественское меню разнообразное - рыба запеченная, постные голубцы, блины, винегрет. Есть и главное рождественское блюдо - кутья. Ее чрезвычайники готовят не только для себя, но и для горожан, которые так и не выехали из города. В "пункт несокрушимости" передали целый котелок.

Спасатели в Гуляйполе готовили ужин

Жительница Гуляйполя Валентина почти не покидает родной город, изредка ездит к детям в Запорожье. В Гуляйполе присматривает за домами родных, чтобы на их имущество не соблазнились грабители.

"Смотрю за одним дочерним домом, за вторым. За офисом, за своим три раза уже прилетало и наверное 5 раз ремонтировала", - говорит Валентина.

Тем временем кутья из "пункта несокрушимости" едет на окраины Гуляйполя - главное рождественское блюдо привезли и тем, кто живет далеко от центра.

В некогда людном городке осталось полторы тысячи человек. Почти с начала полномасштабного вторжения здесь нет света, воды и газа. Вскипятить чайник можно на дровах или газовой горелке. Сварить кашу - надо костер разводить. Хуже всего - без воды. Но и без нее можно, говорят жители, только бы не обстрелы. По городу оккупанты бьют каждый день.

В Гуляйполе местных угощают кутью

На Рождество у них желание одно на всех – победа. Мечтают в Гуляйполе услышать детский смех и увидеть всех соседей.

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Напомним, 24 декабря в Токмаке Запорожской области были слышны взрывы.

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