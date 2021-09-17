Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторая Пречистая: когда праздновать и чего нельзя делать в этот день

Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторая Пречистая: когда праздновать и чего нельзя делать в этот день

Традиционно, 21 сентября считается особым днем всех женщин.

21 сентября православная церковь чтит великий праздник — Рождество Пресвятой Богородицы, мамы Господа Иисуса Христа.

Рождество Богородицы — первый двунадесятый праздник нового церковного года. Существует еще народное название — Вторая Пречистая (Первая — на Успения, 28 августа).

Богородица — является библейским примером женщины, мамы и жены. Церковь называет ее "честнее Херувимов и славнее Серафимов", то есть Дева Мария — честнее самых честных созданий Господа — ангелов.

Именно с ее появления на свет и начинается история Нового Завета.

История праздника Рождества Богородицы

Евангелие почти ничего не говорит о жизни мамы Иисуса Христа. Всю информацию про Деву Марию церковь находит в Протоевангелии апостола Иакова (апокрифах). По преданию, Богородица попросила апостолов не рассказывать о ней из-за ее невероятной скромности и чистого сердца. Она считала, что главное — рассказывать о Ее Сыне, Иисусе Христе, величие которого — безгранично. Именно поэтому ее история сохранилась только в апокрифах. Первое упоминание о празднике приходится на 7 век.

Где родилась Богородица

Богородица родилась в Назарете, в благочестивой семье из колена царя Давида. Иоаким и Анна более 40 лет мечтали о ребенке, молились Господу, приносили жертву в храм. Для еврейской семьи не иметь детей — хуже проклятия. Окружение считало, что они прогневали Бога. Анна каждый день молилась и дала обет — если родится дитя, они отдадут его на служение в храм Божий.

Однажды Иоакиму не позволили первым принести жертву Богу за его "нечистоту" — отсутствие детей. С горя Иоаким ушел в пустыню, где почти 40 дней вымаливал у Господа прощения за "свое проклятие". А когда вернулся домой, жена рассказала хорошую новость — к Анне пришел архангел Гавриил и возвестил о рождении особой девочки по имени Мария (Мириам).

Детство Богородицы

Марию сначала воспитывали дома, но уже тогда относились к ней — как к ангелочку. Все ее вещи были освящены в храме, она почти не гуляла на улице с другими детьми. Когда Марии исполнилось три года, родители со всеми родными праздничным шествием провели ее в Иерусалимский храм и отдали на служение Богу. Так был выполнен родительский обет. Известно, что Иоаким и Анна жили в Иерусалиме возле храма. Их дом сохранился до сих пор — это православный храм Рождества Богородицы.

Традиции праздника Рождества Богородицы

Традиционно, 21 сентября считается особым днем всех женщин. В древности женщины в этот день просыпались до восхода солнца и молились, после чего надевали лучшее платье и шли в храм на праздничную литургию.

В храме важно поблагодарить Бога за рождение Богородицы и саму Богородицу — о Ее милости и молитвах перед Богом. Богородица считается главной и самой искренней молитовницей и заместителем людей.

Нужно зажечь в храме праздничную свечу, помолиться за всех родных и близких.

Исповедоваться и причаститься на праздник Рождества Богородицы — великое благословение.

Чего нельзя делать в этот день

На Рождество Богородицы нельзя ссориться, обижать друг друга, делать плохих поступков. Желательно не работать, а отдохнуть и посетить храм, молиться.

Не желательно употреблять алкоголь и есть мясных блюд.

Нельзя обижаться, нужно стараться примириться со своими родными.

Молитвы на Рождество Богородицы

О, Пресвята́я и Богоизбра́нная Де́во, Влады́чице на́ша Богоро́дице, Небеси́ и земли́ Цари́це, на ра́дость и утеше́ние всему́ от безпло́дных и безча́дных роди́телей Бо́гом дарова́нная! Роди́вшися Бо́жиим промышле́нием, Ты разреши́ла еси́ непло́дствие ро́ждшия Тя, и ны́не непло́дное се́рдце мое́ плодоно́стно сотвори́ предста́тельством Твои́м у Престо́ла Вседержи́телева, непло́дствовати же соде́лай мя злы́ми де́лы, гнелы́ми словесы́ и нечи́стыми помышле́ньми.

О, Всеблаже́нная, да явлю́ся ча́до Бо́жие, доброде́телей благопло́дие при́сно принося́щее. Ты утоли́ла еси́ Пречи́стым Рождество́м Твои́м плач прама́тери на́шея Е́вы, и пра́ведныя роди́тели Твоя́ изба́вила еси́ поноше́ния безча́дства, и ны́не утоли́ плач и воздыха́ния многоболе́зненныя и грехолюбо́вныя души́ моея́ и изба́ви всех нас поноше́ния злосмра́дных дел на́ших, страсте́й безче́стия и от вся́кого порабоще́ния вра́жескаго. Наипа́че же да́руй нам, Пресвята́я Богоро́дице Де́во, во всесве́тлый день Рождества́ Твоего́ чи́стым се́рдцем разуме́ти и па́мятовати, с коли́кою ра́достию и благодаре́нием непло́дная утро́ба святы́я пра́ведныя А́нны ноша́ше Тя, да и мы не то́чию словесы́, но наипа́че де́лы свои́ми вы́ну бу́дем со умиле́нием серде́чнем прославля́ти Тя, вопию́ще: Сла́ва прише́ствию Твоему́, Чи́стая. Сла́ва Рождеству́ Твоему́. Сла́ва де́вству Твоему́, Ма́ти Безневе́стная. Ку́пно же с Тобо́ю сподо́би нас непреста́нно сла́вити и велича́ти Всесвяты́й Плод Твой, Сло́во воплоще́нно, во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́мо, Ему́же сла́ва подоба́ет, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

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