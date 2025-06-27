Роженица из Одессы обвинила медиков в смерти младенца: что говорят врачи

Роженица обвинила медиков в смерти младенца / © pixabay.com

Реклама

Смерть младенца расследует полиция в Одессе. 25-летняя роженица обратилась к правоохранителям, которая утверждает, что медики не оказали ей своевременную помощь и поэтому ее дочь не выжила.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Черняевой.

У Елены были своевременные роды и по всем исследованиям — здоровый ребенок. Но из роддома она вернулась без дочери. В смерти младенца роженица обвиняет врачей. утверждает — медики не оказали ей помощь вовремя. И все подробно описывает на своей странице в соцсети. В частности, о тревожных звоночках в начале родов: «В 6 утра я проснулась, у меня началось кровотечение, кровь лилась без остановки. Я позвонила врачу, она сказала — это отходят воды, приезжай в роддом».

Реклама

Елена говорит — постоянно чувствовала, что все идет не так. Поэтому несколько раз просила врачей сделать кесарево сечение. Каждый раз ей отказывали. И только когда сердцебиение ребенка стало замедляться, ее повезли на операцию: «Я смотрела на экран и видела как сердцебиение падало. Было 150, потом 120, потом 90. И когда они позвали заведующую отделением (на экране сердцебиение было уже 70) она осмотрела меня и сказала — она сама не родит, быстро везем ее на кесарево сечение».

Сообщение в соцсети / © ТСН

Но быстро не получилось — рассказывает Елена. Драгоценное время было потеряно: «Когда мы приехали в операционную, там ничего не было готово к операции, бегала какая-то женщина и кричала: почему мне не сказали сразу, у нас ничего не готово, пусть ждет. Я сидела и ждала минут 15 пока подготовят операционную».

В роддоме вину врачей отрицают. Главный врач говорит — роженица имела два очень серьезных осложнения — пуповина была аномально прикреплена и короткая. Каждое отдельно — мол — уже является угрозой для младенца. По трагическому совпадению, женщина имела оба. В больнице утверждают — диагностировать их с помощью УЗИ-исследования — невозможно. А роды — утверждают — сначала проходили якобы без осложнений. И показаний к проведению кесарева сечения не было.

«Нигде в мире даже в самых развитых странах невозможно внутриутробно методом ультразвуковой диагностики определить длину пуповины. Это осложнение очень редкое и, к сожалению, смерть от этого осложнения при разрыве сосудов пуповины неотвратима», — говорит директор роддома №5 Игорь Шпак.

Реклама

Поэтому, говорят в роддоме — предсказать трагическое развитие событий было невозможно. Во время родов разорвался сосуд пуповины и ребенок начал страдать от недостатка кислорода. После этого у медиков было всего 3 минуты, чтобы спасти ребенка.

«За три минуты мы не сможем ни при каких обстоятельствах сделать кесарево сечение. От момента начала страдания внутриутробного плода до извлечения плода из брюшины матери прошло 15 минут. Ребенок внутриутробно погиб от острой асфиксии то есть нехватки кислорода», — говорит директор роддома.

По факту смерти младенца городской департамент здравоохранения проводит проверку. Полиция начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником и назначила ряд экспертиз.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Она потеряла новорожденную дочь! Виноваты врачи?

Реклама