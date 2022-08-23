"Розорвет" Россию на отдельные части: Жданов — о вероятном приходе к власти РФ радикалов или националистов

Это в свою очередь приведет, по мнению Жданова, к распаду Российской Федерации на отдельные республики.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

"Такое возможно. Если будет тенденция прихода радикалов или националистов к власти, это приведет к распаду РФ. Почему? Каждый регион будет приводить к власти своих радикалов, националистов. Это просто разорвет. Это внутреннее противоречие, которое разорвет Россию", — отметил Жданов.

Кроме этого, военный эксперт добавил, что "злую шутку с Россией" могут сыграть национальные батальоны, которые она скрыто отправляет на войну в Украину.

"Раньше я предположил, эти национальные батальоны, которые они формируют в разных субъектах федерации (там и разное количество в субъектах), могут сыграть с Россией злую шутку. Почему? Они формируются местными советами за счет местных бюджетов. Как только они будут вооружены и если в этот же момент в РФ будет расшатываться политическая ситуация, почему бы местным советам не отправлять нацбатальоны на войну в Украину, почему бы их не использовать для защиты национальных интересов того субъекта федерации, который у них сегодня существует. И это вполне возможный вариант: на этой волне патриотизма и национальной идентичности сформировать и защитить свои принципы, и это приведет к разрыву РФ, потому что "бурят чеченцу не брат и не друг". Мы это уже увидели и на линии фронта в Украине, и на внутренних противоречиях в РФ. Радикализация РФ не предусматривает, по моему мнению, сохранение России в тех границах, в которых она существует на сегодняшний день", — пояснил Жданов.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, в России уже произошел пик радикализации, а потому Путину, чтобы консолидировать общество, понадобится начать ядерную войну.

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