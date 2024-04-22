Розовые вспышки над Киевом испугали киевлян: что могло светиться ночью (фото)

Специалисты отмечают, что северное сияние можно увидеть только в безоблачную погоду.
Киевляне обсуждают в социальной сети загадочное зарево со вспышками в ночном небе над Киевом. Зрелище действительно поразительно, когда ночное небо над городом внезапно становится розового цвета.
Что говорят киевляне о вспышках в небе
К тому же, жители не слышали ни взрывов, ни грома.
"Я еще с вечера видела с Оболони, но оно и в центре было, и над Троей, и над Лукьяновкой", - пишет Оксана.
Пользователи социальной сети шутят о биолабораториях, НЛО, межгалактическом ленд-лизе и подсветке теплиц в Броварах.
Некоторые из авторов утверждают, что это может быть природное явление, возможно даже северное сияние.
Эксперт объяснил, почему это не северное сияние
Но специалисты говорят, что вряд ли вспышки в ночном небе над Киевом естественное явление. Северное сияние можно увидеть, когда на небе нет облаков.
"Это не может быть северным сиянием, хотя имеет определенное сходство. Дело в том, что в Киеве сейчас очень облачная погода. А свечение в небе происходит именно на большой высоте в несколько километров. Поэтому думаю, еще что-то техническое, то есть земное. Что именно - стоит выяснять в месте, над которым происходили вспышки", - рассказывает ТСН.ua Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Напомним, Киев утром 21 апреля накрыла непогода. В столице прошел ливень и шквальный ветер. Так, на проспекте Голосеевском ветер повалил деревья, также есть подтопление улиц.
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