"Рубеж" или нет?: все, что известно об атаке межконтинентальной баллистической ракеты на Днепр

В то же время, западные СМИ пишут, что это была баллистическая ракета средней дальности, но не межконтинентальная.

"Рубеж" или "Рубеж" — вопрос дня! Россияне 21 ноября ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой – эту информацию подтвердили в Воздушных силах. Накануне в Сети поднялась настоящая паника — все обсуждали ракету "Рубеж", которую якобы рашисты планировали выпустить по Украине. В Киеве даже закрылись посольства нескольких стран из-за возможного массированного удара. В то же время по Сети разлетаются страшные кадры атаки.

Почему этот удар так напугал украинцев, что же за ракета атаковала Днепр, могут ли ее применить снова и реально ли ее сбить – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

И так чтобы не запутаться, вернемся в 20 ноября – этот день стал днем массовой паники в Украине. Не последнюю роль в ней сыграли посольства нескольких стран – США, Испании, Италии, Греции, Германии, Казахстана и других – вдруг внезапно объявили о временном прекращении работы в Киеве. А телеграм-каналы начали активно распространять информацию об угрозе нового массированного удара новой баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". В то же время, одни источники указывали, что это будет тестовый запуск с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, другие — что это будет именно боевой пуск, что казалось крайне маловероятным, потому что эта ракета предназначена для доставки ядерных зарядов.

Что известно о ракете "Рубеж"?

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В то же время в издании Defense Express объяснили, о чем вообще идет речь. Там подчеркнули, что ракета "Рубеж" предназначена для доставки ядерных зарядов. Начать следует с того, что реальный статус этой разработки неизвестен, но в любом случае это не будет ее первым испытанием. В издании отметили, что создание РС-26 "Рубеж" началось не позднее 2006 года. Эта разработка имела достаточно высокую степень секретности из-за того, что нарушала договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Напомним, что договор был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. А вступил в силу документ 1 июня 1988 года. Ну, не будем делать вид, что мы удивлены очередным нарушением какого-то договора Путиным, ведь для него это давно обычное дело. Поэтому возвращаемся к самой ракете.

Атака на Днепр

Одни нагоняли панику, другие пытались успокоить людей – так и прошла среда. А в ночь на 21 ноября тревогу услышали абсолютно все города Украины: сообщалось об угрозе баллистического удара. И хотя все думали, что будет атакована столица, рашисты ударили по Днепру. Руководитель ОВА Сергей Лысак без уточнений заявил об ударе по предприятию, а мэр Борис Филатов впоследствии сообщил, что, кроме этого, в результате обстрела повреждено здание центра реабилитации для людей с инвалидностью. Разрушены котельная, выбиты окна. Пострадали два человека – 57-летнему мужчине помощь оказали на месте, 42-летняя женщина госпитализирована.

Но уже позже паника вернулась: в Воздушных силах заявили, что россияне атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой из Астраханской области РФ. А ведь вы помните, что именно оттуда, предполагали, и будет пуск ракеты "Рубеж". Но очень важный нюанс: по состоянию на момент записи выпуска в Воздушных силах так и не озвучили название ракеты. А вот Сетью просто мгновенно разлетелись страшные кадры атаки города. Такого вы еще не слыхали.

Остальные уличные камеры зафиксировали сами удары, они случились почти одновременно.

Чтобы вы понимали, время подлета этой ракеты в Днепр составляло менее 5 мин. Ракета была запущена из Астраханской области, полигон "Капустин Яр". Основное назначение ракеты, как уже упоминалось ранее, – доставка ядерных зарядов. Впрочем, может применяться и конвенционная фугасная боевая часть. Масса боевой части может достигать 1,2 т. Для сравнения у "Искандера-М" – 480 кг боевой части. Но вот говорят, что сбивать такие ракеты могут только комплексы THAAD, а у нас на вооружении их нет.

А вот, как выглядит сама установка.

Стоимость одного комплекса – 3 млрд дол. и недавно США разместили THAAD в Израиле. Ну, что Украина? Украине "не надо". Так вот, в Днепре в результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий.

РФ провела демонстрацию возможности ядерного удара

То есть, учитывая то, что РС-26 "Рубеж", а тем более межконтинентальные баллистические ракеты, такие как, например, "Тополь" или "Ярс", предназначены для доставки оружия массового поражения, РФ провела демонстрацию возможности ядерного удара. Такое предположили эксперты издания Defense Express.

Вместе с тем, рашистские паблики уже начали анонсировать удар межконтинентальной баллистической ракетой по столице, мол, "этот удар по Днепру – имитация возможного удара со сверхмощным зарядом по Киеву". В то же время аналитики Defense Express отметили, что на этом фоне остаются вопросы, на которые пока отчет Командования Воздушных сил не дает ответов. В частности, куда именно целился враг своей баллистической ракетой и какое оснащение было в ней. Специалисты заметили, что поставить на условный "Рубеж", "Тополь" или "Ярс" конвенционную фугасную боевую часть в глубокой теории возможно, но это не имеет практического смысла из-за огромной стоимости таких ракет. Ведь эти типы ракет предназначены именно для ядерного удара. Этого оккупанты явно не планировали делать, особенно в условиях, когда большинство целей в Украине – в зоне досягаемости российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и других средств поражения.

Также в издании отметили, что большинство российских дальнобойных ракет могут иметь ядерную оснастку. В том числе "Искандер", "Кинжал", крылатые ракеты типа Х-55 и Х-102 и многие другие. Поэтому есть вопрос о смысле использования именно ракеты средней или вообще межконтинентальной дальности против Украины даже для нанесения ядерного удара:

"И враг уже использовал крылатые ракеты Х-55 с массогабаритными макетами ядерных зарядов. То есть, вполне возможно, что запущенная российская баллистическая ракета была оснащена имитаторами боевых блоков".

Демонстративный шаг РФ

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua рассказал, что применение межконтинентальной ракеты "Рубеж" имеет исключительно демонстративный шаг:

"На вооружении российской армии находятся не менее полутора тысяч ракет, которые обычно враг использует для ударов по территории Украины. Среди них — "Искандеры", "Искандер-К", а также ракеты авиационного базирования, такие как Х-101 и Х-55. Россия также имеет значительный арсенал "Кинжалов" и "Калибров". Однако на этот раз по "Южмашу" был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой. Хотя она была оснащена обычным зарядом, ее основное назначение — доставка ядерного заряда к цели. РС-26 "Рубеж" является межконтинентальной ракетой, главными целями которой должны быть стратегически важные города, такие как Вашингтон и Лондон. Однако Путин решил использовать Украину в качестве полигона, чтобы продемонстрировать миру готовность к дальнейшей эскалации в российско-украинском конфликте. Это событие свидетельствует, что Кремль готов задействовать все имеющиеся ресурсы, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Что дальше? Если мир не объединится, чтобы раз и навсегда решить вопрос путинского режима, российские ракеты могут быть направлены не только на Украину, но и на территории европейских стран и даже дальше – за океан, а это может произойти, если мир не объединится, чтобы раз и навсегда решить вопрос путинской России и непосредственно самого Путина".

Владислав Селезнев также добавил, что для него очевидно то, что апеллировать к международным институтам – бесперспективно:

"Они полностью дискредитировали себя и показали свою полную "импотентность". Речь идет об ООН, ОБСЕ, НАТО. Они доказали, что за десять лет российско-украинского противостояния не могут быть действенными на пути остановки агрессора. Очевидно, то, что мы имеем сегодня, – это следствие такого бездействия ключевых институтов безопасности нашей планеты. Единственный аргумент, с которым считаются в Кремле – это аргумент силы. Поэтому Украине нужно оружие, и гораздо больше оружия, чтобы каждая дерзкая российская атака получала достойный отпор. Оружие и боеприпасы к нему являются решающими факторами, которые будут влиять на ситуацию в поле боя".

В то же время возникает еще один вопрос – были ли предупреждены о пуске и направлении США? Ибо анонсирование таких запусков является обязательным условием для предотвращения срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении и запуске ракет в ответ по сценарию встречного ядерного удара. Военный аналитик Михаил Притула считает, что Россия предупредила США об ударе межконтитентальной ракетой, потому что в противном случае Кремль мог бы нарваться на превентивный удар.

Однако рашисты эту масштабную атаку сейчас никак не комментируют. В частности, когда у Дмитрия Пескова спросили о запуске "межконтиненталки" – он переадресовал этот вопрос в "минубивств" РФ.

Но впоследствии в Сеть попало видео, как представительнице Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой позвонили из "высоких кабинетов" во время брифинга и попросили не комментировать удар по Днепру межконтинентальной ракетой. А знаете, как это вышло? Ей не хватило ума, чтобы отойти от микрофона. И об этом теперь все знают.

Тем временем западный чиновник в комментарии ABC News заявил, что российская атака по Днепру не похожа на атаку с использованием межконтинентальной баллистической ракеты. Он считает, что это была обычная баллистическая ракета. Звучит дико, верно? Обычная баллистическая ракета: реалии украинцев – просто вау.

К слову, не спалось и в Польше. Там утром 21 ноября поднималась военная авиация в связи с атакой РФ на Украину. В то же время в Британии "срочно" изучают, действительно ли РФ ударила по Днепру именно межконтинентальной ракетой. Об этом заявил спикер британского премьера Кира Стармера, сообщили в The Guardian. По его словам, "это быстротечный процесс":

"Я не хочу опережать наши спецслужбы, которые срочно изучают эти сообщения, но если это правда, то, очевидно, это будет еще одним примером серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России, и это только укрепит нашу решительность".

Затем на атаку отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он подтвердил, что рашисты применили новую ракету. По его словам, все характеристики свидетельствуют о том, что это все-таки была межконтинентальная баллистика. Но идет изучение обломков.

И, к слову, Украина – первая страна мира, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету. О том, что Украина ожидает выводы экспертов о точном типе новой ракеты, которую Россия применила 21 ноября, и которая имела все летно-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он акцентировал, что учитывая этот удар, Россия явно не стремится к миру:

"Мы ждем выводов экспертов, чтобы определить точный тип новой ракеты, которую Россия выпустила по Украине сегодня утром и которая имела все летно-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты".

Впоследствии этот удар прокомментировал и глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он заявил, что этой атакой Путин пытался повысить ставки, в том числе, перед Западом. А разные военкоры РФ начали кричать о "капитуляции Украины". Коваленко заявил, что никакой капитуляции не будет:

"Повысить ставки также не удалось — стратегия "мир через силу" продолжает работать. россия все больше выглядит неадекватнее кндров и приближает тот момент, когда их токсичность для других будет превосходить выгоду использования России в качестве сырьевого придатка".

Для понимания: в целом Россия имеет 521 межконтинентальную баллистическую ракету в наземных и морских вариантах, заявили в Defense Express. Арсенал рашисты накапливали более 20 лет. В то же время в подсчетах отсутствуют данные по РС-26 "Рубеж", которую, вероятно, запустили по Днепру.

В Сети также рассказывают о технической составляющей межконтинентальной баллистики. Отмечается, что пуск этой ракеты ориентировочно произошел около пяти часов с подвижного грунтового комплекса. Сначала срабатывает специальный вышибочный заряд, выстреливающий саму ракету из транспортно-пускового контейнера. И дальше запускается твердотопливный двигатель первой ступени. В целом ракеты такого класса традиционно состоят из трех ступеней. Задача первой – вывести ракету на значительную высоту в разреженную атмосферу, где она отделяется, и последовательно начинают работать вторая и третья. Учитывая, что полет происходит по баллистической траектории, такие ракеты выходят уже в космос. Там происходит последняя фаза работы самого носителя – разделение главных блоков. Это осуществляется благодаря так называемому "автобусу". Это специальный блок, который должен сверхвысоко точно сбросить сами раздельные блоки и ложные цели, которые уже через силу гравитации будут падать в район цели по собственным траекториям.

Падение таких блоков с индивидуальной наводкой, а также, по-видимому, ложных целей и зафиксировано на камерах из Днепра в 5:17. Они, скорее всего, не имели боевой оснастки и были лишь имитаторами. Но дело в том, что они обладают огромной кинетической энергией из-за падения с околоземного пространства. Военный аналитик Михаил Притула рассказал, что цель этого удара носит пропагандистский характер, прежде всего, перед своими гражданами:

По словам Михаила Притулы, из разлетевшегося по Сети видео можно сделать выводы, что разлет боеголовок в радиусе небольшой. То есть, это свидетельствует о том, что разделение боеголовки произошло на очень большой высоте. Соответственно на более высоких траекториях эта ракета может быть поражена. Именно поэтому, уверен аналитик, удар был нанесен по Днепру, где, вероятно, нет системы ПВО Patriot.

Ядерный удар

Михаил Притула также прокомментировал, пытается ли Путин таким образом продемонстрировать, что следующим может быть ядерный удар:

Путину нечего предложить миру

Эксперт отметил, что Путин не просто повышает ставки перед инаугурацией Дональда Трампа – диктатору просто нечего предложить миру.

Дональд Трамп, говорит аналитик, в первую очередь – бизнесмен. И он укрепит свои переговорные позиции. И они могут предусматривать предоставление Украине большего количества оружия, изменение стоимости нефти, размещение противоракетных систем на территории Норвегии и Финляндии.

Ну и давайте о приятном. 21 ноября Россия уже получила ответ:

На кадрах – Астраханская область. Ну а учитывая, что именно оттуда по сообщению Воздушных сил и была запущена "новомодная" ракета, то…

Вот и мы так думаем. И хотя эта атака была совершена беспилотниками, не забываем, что Украина получила долгожданное разрешение на ATACMS и Storm Shadow. Западные медиа пишут, что решение США и Британии о разрешении использования дальнобойного оружия по целям в России стало важным шагом в войне, предоставив Украине новые инструменты для борьбы на фоне вражеского наступления на Донбассе и привлечения северокорейских войск к боям в Курской области. Этот шаг назвали серьезным вызовом для российской обороны и заявили, что это повышает ставки в конфликте.

Следующий – Киев?

Между тем, генерал-майор США в отставке Марк МакКарли заявил в комментарии CNN, что пуском ракеты РФ стремится заставить Украину отступить от применения ракет ATACMS и Storm Shadow. Более того, он заявил, что выбор России атаковать Днепр межконтинентальной баллистической ракетой может быть предупреждением о том, что она также может нацелиться на Киев:

"Можно сказать, что то, что Россия сначала ударила по Днепру, является заявлением о том, что если Украина не отступит от использования, скажем, недавно предоставленных ATACMS от США и Storm Shadow от Британии, то Россия использует ту же межконтинентальную баллистическую ракету большей дальности и ударит по Киеву".

Более того, генерал-майор США в отставке находится в Киеве. Он отметил, что ранним утром 21 ноября, когда в городе звучали сирены, была вероятность запуска межконтинентальной баллистической ракеты по столице:

"Сирены в конце концов прекратились, но все равно была спешка в подвалы и бетонные парковки, потому что это просто создает огромный страх. И этого хотели россияне – страха среди живущих и выживающих".

А известная волонтер Мария Берлинская отметила, что удар межконтинентальной ракетой, безусловно, переводит нас на еще один, новый этап войны. Она отметила, что пора избавиться от остатков иллюзий – рашисты будут идти до конца. А мы должны осознать реальность, чтобы устоять и выжить. И чем быстрее мы осознаем реальность, что – либо они, либо мы, тем лучше для нас.

СМИ пишут об обычной баллистической ракете

Что интересно, западные СМИ массово отрицают, что Украину атаковала межконтинентальная баллистическая ракета. В частности, об этом написали NBC, CBS, ABC и BBC со ссылкой на западных официальных лиц – анонимных, конечно. Говорят, это была баллистическая ракета средней дальности, но не межконтинентальная. А заявления Зеленского и Воздушных сил, которые фактически подтвердили пуски "межконтиненталки" – для них какая-то шутка? Кстати, в РФ официально никаких комментариев не дают. Знаете, единственное, что можно добавить….

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