Ручка на дверях – только снаружи, а на окнах – решетка: шокирующие подробности гибели пенсионерок в доме престарелых

Ручка на дверях – только снаружи, а на окнах – решетка: шокирующие подробности гибели пенсионерок в доме престарелых

Спастись у них шансов не было.

После пожара в частном доме престарелых в Днепре правоохранители объявили три подозрения: администратору, няне-санитарке, а к вечеру задержали еще и предпринимателя, которая организовала заведение.

Об этом 17 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Фото: t.me/denisovaombudsman

Накануне пять пенсионерок погибли в одной комнате. Вероятно, из-за замыкания электропроводки начали тлеть кровати. Немощные женщины угорели. Спастись у них шансов не было. Ведь дверь в комнату была плотно закрыта, а ручка была только снаружи. На окнах – решетка.

В Днепре объявили три подозрения после пожара в доме престарелых | Новости Украины

Выяснилось, предпринимательница арендовала двухэтажное здание, а заведение для пожилых людей не регистрировала, поэтому контролирующие органы соблюдение норм проверить не могли. У предпринимателя есть по меньшей мере еще четыре таких заведения в Днепре. Там уже провели обыски. За нарушение правил пожарной безопасности трем фигуранткам грозит до восьми лет заключения.

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