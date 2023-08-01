Ручка за 5 млн грн, метеорит и коллекция кружек: топ странных вещей, которые продают украинцы на ОLX

Один из авторов предлагает собрать за вас алмазную картину.

На платформе онлайн объявлений OLX украинцы продают множество вещей и услуг. Среди полезных вещей и хлама, который отдают бесплатно, встречаются странные и интересные предложения. Как вот огромная коллекция пивных кружек, самая дорогая в мире ручка, метеорит и прочее.

ТСН.ua собрал топ необычных вещей, которые продают на сайте.

Месячный метеорит

Александр из Днепра выставил на продажу камень за 800 тысяч гривен. В объявлении мужчина утверждает, что это лунный метеорит с корой плавления, найденный в Украине. Он не обладает магнитными свойствами, отмечает автор. Его вес – 10 г. Забрать камень можно в Днепре.

Скриншот / Фото: OLX

Огромная коллекция кружек

Более 1,5 тысяч пивных кружек из 90 стран мира предлагают приобрести за 1 млн 200 тысяч гривен в Тернополе. Продавец Виктор отмечает, что все кружки разные, они изготовлены из керамики, стекла, глины, фарфора, пищевого олова. Самая маленькая посуда размером с фасоль, самая большая – пятилитровая.

“Более 100 из пищевого олова, 200 штук маленьких, сотня авторских, столько же уникальных. Продажа только всей коллекции вместе с витринами", – пишет автор объявления.

Скриншот / Фото: OLX

Ликер из страны, которой не существует

Андрей из Винницы выставил на продажу пол-литровую бутылку мандаринового ликера за 50 тысяч гривен. В объявлении говорится, что она была привезена в 1989 году из уже не существующей страны. Речь идет о Чехословакии. Автор пишет, что продает бутылку в частную коллекцию.

Мотивационное письмо

Анна из Киева предлагает за 150 гривен написать за вас мотивационное письмо, которое "заставит членов приемной комиссии переосмыслить свою жизнь". Девушка утверждает, что она опытный филолог и профессиональный журналист с большим опытом работы в написании мотивационных писем.

Худи за 14 тысяч гривен

За 14 тысяч гривен на сайте продают худи Gucci с фирменным принтом. Автор объявления из Кропивницкого пишет, что кофта одевалась всего один раз и она в идеальном состоянии. Худые подойдет как для мужчины, так и для женщины.

Скриншот / Фото: OLX

Алмазная картина

Соня из Хмельницкого предлагает собрать за вас вашу алмазную картину. В объявлении указано, что цена договорная.

“Может быть, у вас есть алмазная картина, но нет времени ее собрать, я могу вам помочь. Соберу алмазные картины, которые не более 30 см в длину и 20 см в ширину. Время работы зависит от размера", – пишет девушка.

Скриншот / Фото: OLX

100 гривен

Владимир из Киевщины выставил на продажу купюру 100 гривен. В объявлении мужчина отмечает, что хочет обменять ее на хорошие механические часы. Автор объявления объясняет, что купюра была подержанной, но у нее "очень редкий" номер – 011111. Продавец предполагает, что купюра будет хорошим пополнением в коллекцию коллекционера.

Кукла более чем за 40 тысяч гривен

На продажу выставили куклу Reborn от скульптора Бонни Браун за 41 тысячу гривен. Игрушка очень похожа на настоящего ребенка. Автор объявления, Елена из Киевской области, отмечает, что кукла была расписана под заказ для взрослого коллекционера.

Скриншот / Фото: OLX

Самая дорогая в мире ручка

Это, пожалуй, самое странное объявление, на которое мы наткнулись на сайте. Александр из Киева продает "самую дорогую в мире ручку" за 5 млн гривен. Судя по фото в объявлении, это обычная шариковая синяя ручка.

"Цена обусловлена тем, что только единицы в мире могут себе это позволить. Просьба обращаться только к заинтересованным в приобретении”, – пишет автор.

Напомним, ранее ТСН.ua собрал топ необычных предложений "отдам бесплатно" на сайте. Один из авторов предлагает отдать в подарок три с половиной куклы Monster High.

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