Сергей Борзов

Реклама

Экс-глава Винницкой ОВА Сергей Борзов раньше шутил о власти, а потом — резко ею стал и вляпался в скандалы.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОПА! БОРЗОВ — НАРВАНЫЙ ЭКС-ГЛАВА Винницкой области ПОБИЛСЯ НА ДЕТСКОМ МАТЧЕ — А ЧТО ЖЕНА?

Реклама

Что известно о Сергее Борзове

Сергей Борзов — депутат Винницкого городского совета, экс-глава Винницкой области, муж народного депутата Украины и президент Национального олимпийского комитета Винницкой области, вляпался в очередной скандал с дракой на детских соревнованиях.

Государственническая карьера Борзова взлетела со скоростью ракеты. До 2011 он руководил командой КВН «Винницкие перцы», затем командой КВН «Сборная Украины». В 2014 буквально со сцены попал в кресло заместителя руководителя Государственного управления делами президента Порошенко. Впоследствии он ГУД вообще возглавил, и «от президента» начал руководить уже всем огромным аппаратом и имущественными комплексами Госуправления делами. Тогда же обзавелся дорогущей недвижимостью: ему выдали квартиру в центре Печерского района Киева за 10 миллионов гривен на 190 квадратных метров.

В 2020 году он возглавил Винницкую область. Президент Зеленский уволит Борзова в 2024 году после другого скандала.

Что известно об инциденте после детских соревнований

Инцидент произошел в селе Маянов, на этой закрытой территории проходил детский футбольный матч. По предварительной информации, сын Сергея Борзова играл за одну из команд и, вероятно, довольно очевидно между родителями возник спортивный конфликт, который уже после завершения быстро погас и все разошлись по своим беседкам отдыхать.

Реклама

Однако ничего не завершилось для Сергея Борзова, экс-главы военной администрации. Вместо того, чтобы вызвать полицию или просто проигнорировать и своим примером показать, как действовать в конфликтных ситуациях, он вместо этого подходит и бьет своего оппонента, после чего тот падает на землю.

Журналисты пытались разобраться в этой истории, но все — от свидетелей до авторов ролика молчат, как на допросе. Пострадавший, оказывается, даже не обратился в полицию. Однако одна мама, чей сын играл против команды Борзова-младшего, все же решилась пролить свет на ситуацию.

«Я в тот момент следила за игрой, так как мой ребенок играл против команды, в которой тренируется сын Борзова. Я четко слышала, как во время игры он матом кричал нашим детям и рефери, потом он ушел, а мы дальше смотрели игру. Во время награждения также нецензурно кричал к организаторам турнира. Если говорить честно, сомневаюсь, что вы найдете в Виннице человека, который скажет правду на камеру, думаю, вы понимаете, почему. Даже организаторы турнира сказали, что все было хорошо, о чем еще говорить», — говорит женщина.

То есть председатель областного Национального олимпийского комитета на спортивном матче фактически терроризировал участников, рефери и организаторов. Причем, по данным очевидцев, частично делал это на русском языке. И именно когда ему кто-то осмелился сделать за это замечание — в ход пошли кулаки.

Реклама

Борзов не хотел комментировать ситуацию

Журналисты пытались пообщаться с Борзовым и объездили в Виннице все известные адреса, и на одном из них их ждал «джекпот»: TOYOTA RAV4, зарегистрированная на Борзова, BMW 520i — его жены нардепа Ирины Борзовой, и еще одна BMW, вероятно их сына. Это подтверждает, что здесь они живут, что также сообщила и соседка.

Однако с журналистами не захотели говорить. На работе его также не было.

«Создается такое впечатление, что на этой должности Сергей Борзов просто отсиживается. Ждет, пока скандал утихнет. И возможно в будущем сможет занимать какие-то высокие руководящие должности», — говорится в материале.

Как чиновник «решает вопросы»

Наконец, как он умеет «решать вопросы» на этих руководящих должностях винничане хорошо знают еще со времен работы Борзова в областной военный администрации. Стоит только вспомнить ситуацию на заправке.

Реклама

«А теперь представьте ситуацию: поздний вечер, ребята приехали на заправочную станцию, выпить кофе, поговорить. И тут появляется Сергей Борзов, на тот момент руководитель ОВА. Он ведет себя вызывающе, подтверждая свою фамилию. За несколько минут перепалки делает один звонок и, как местный „царь“, приказывает наказать виновных, вызывая военкомат», — говорится в материале.

Показательно, что после случая с ТЦК на заправке оправдывать выходки тогда еще чиновника бросилась его жена — Ирина Борзова, народный депутат IX созыва от «Слуги народа», глава ОО «Развитие. Развитие», владелица сети кафе «Вкусный еж» и, как свидетельствуют реестры, совладелица отеля в оккупированном Судаке.

Но когда речь заходит о выходках мужа — нардеп или «переводит стрелки» на искусственный интеллект, или просто молчит: информационный запрос программы «Хапуга.ua» к ней до сих пор без ответа.

В конце концов трубку так и не взяли ни Сергей Борзов, ни его жена народный депутат. Кроме них самих, журналисты направили официальные запросы относительно драки на футболе в Национальный олимпийский комитет и городскому голове Винницы.

Реклама

«Ответы и законную реакцию ждем, ведь такие скандалы не должны просто так сходить местным „царям“ с рук», — говорится в расследовании.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОПА! БОРЗОВ — НАРВАНЫЙ ЭКСГОЛОВА Винницкой области ПОБИЛСЯ НА ДЕТСКОМ МАТЧЕ — А ЧТО ЖЕНА?