Руины после ракет и дронов: почему в Киеве с конца 2023 года не восстановлено ни одного дома
Процедурные задержки, бюрократия и долгосрочные тендеры создают значительные препятствия для восстановления жилья, поврежденного российскими обстрелами.
Глава Оболонской РГА Кирилл Фесик сообщил, что в Киеве с конца 2023 года не был полностью восстановлен ни один дом, пострадавший от российских воздушных ударов.
По его словам, дом в Голосеевском районе был серьезно поврежден еще в феврале 2023 года и до сих пор не восстановлен. Люди переживают, что о них забывают.
Что тормозит роботы?
Депутат Киевсовета Леонид Емец соглашается, что, хотя все поврежденные дома и находятся на определенной стадии восстановления, существует ряд значительных препятствий, которые задерживают или останавливают работы.
«Например, помехой может стать то, что при передаче дома в эксплуатацию были не до конца оформлены документы. Это оттягивает финальный вердикт. Или, например, требование от газовиков, что газ к поврежденному дому они подводят только после того, как его полностью восстановят. Газовики требуют доступа к каждой квартире, и если кто-то из жильцов его не предоставляет, то весь дом остается неподключенным к газу», — объяснил Леонид Емец.
Долгосрочные тендеры
Депутат добавляет, что также задерживают начало восстановительных работ слишком длительные процедуры проведения различных тендеров, они могут длиться до 6 месяцев.
«Конечно, это вызывает недовольство у жильцов, тем более, если у дома есть серьезные повреждения и нужно провести тендер и на экспертизу, и на строительство. Все это время людям нужно ждать. Мы неоднократно обращались в Верховную Раду и Кабмин, чтобы эта процедура была изменена и упрощена в алгоритм — сначала строй, а потом проверяй. Надеюсь, такие изменения будут и начнут действовать в ближайшее время», — отмечает депутат.
Убытки растут, финансирование увеличивается
Леонид Емец констатирует, что с каждым годом войны Киев испытывает все большие разрушения от воздушных ударов.
«В позапрошлом году на восстановление поврежденных зданий было выделено Киевсоветом 8 миллиардов гривен, в прошлом году — около 10 миллиардов. Сколько будет в этом году, никто сказать не может. Уже заметно, что сумма ущерба значительно превышает динамику, которая была в прошлые годы. То есть, повреждений становится больше и их последствия значительно серьезнее», — говорит Леонид Емец.
Что касается средств, необходимых на восстановление домов, то собеседник уверяет, что Киевсовет их постоянно направляет на такие нужды, в соответствии с полученными запросами от РГА и занимающихся восстановлением организаций.
Позиция КГГА
После заявления главы Оболонской РГА, в столичной мэрии не опровергли и не подтвердили его слова, но предоставили собственную статистику:
С 2022 года в Киеве повреждено 3129 зданий, из которых 2134 — жилые дома.
В перечень наиболее поврежденных вошли 88 объектов, 49 из них — в этом году, что свидетельствует о двойном росте по сравнению с предыдущими годами.
Уже восстановлено 25 домов, на 7 еще продолжаются работы, остальные — на этапе проектирования и подготовки документов.
ТСН.ua направил в КГГА информационный запрос, чтобы получить разъяснения по поводу ситуации с восстановлением пострадавших от российских атак домов.