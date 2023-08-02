Рука мужчины попала под циркулярную пилу: хирурги совершили чудо

В столичном Институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова провели удивительную операцию. Пациенту, рука которого попала под циркулярную пилу, хирурги не только сшили разрезанные ткани, но и сохранили функциональность ладони.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Черниговец Александр Ращук о том случае, который произошел в прошлом месяце, вспоминает неохотно. Говорит, что плотником на предприятии работает уже много лет, имеет огромный опыт обработки древесины и не понимает, как его рука оказалась под лезвием пилы. Помнит, что все произошло мгновенно.

“Работал. Захватило доску, потянуло на себя под станок и рука попала туда”, — рассказывает он.

После инцидента коллеги Александра собрали отрезанную часть ладони и отвезли в Черниговскую городскую больницу. А уже оттуда его срочно отправили в столицу – в институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова. Там Александру дали надежду, сказав, что могут пришить утраченную часть руки.

Сложная операция длилась более 4 часов. Хирурги сшивали сухожилия, сосуды и нервы.

Также читайте Бесплатная помощь в случае хирургических вмешательств: что оплачивает государство по программе медицинских гарантий

Заведующий отделом микрососудистой, пластической и восстановительной хирургии Евгений Симулик показал иглу, которой это делалось — она настолько маленькая, что ее трудно увидеть без специальных оптических устройств.

Александру повезло, говорит врач, отрезанную конечность правильно хранили и транспортировали, поэтому ткани удалось сшить и они приживутся. Сейчас у него все пальцы на месте – целые, компенсированные и полностью жизнеспособные.

“Надо взять резервуар, налить туда воду и опустить кусочки льда. Тогда ампутированный сегмент нужно герметично закрыть в какой-нибудь кулек и поместить в этот резервуар. Прямого контакта с водой совершенно не допустимо и со льдом недопустимо”, — объяснил тонкости врач.

Как прогнозируют врачи, примерно через полгода функциональность конечности Александра почти полностью восстановится. Впереди его ждет длительная реабилитация. Но он уже мечтает возвратиться к любимому делу.

Уже прощался с рукой: как удалось спасти отрезанную циркуляркой концовку

Напомним, ранее в Институте Шалимова в Киеве удалили опухоль в печени в "онлайн-режиме".

Читайте также: