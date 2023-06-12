Рукотворная и ужасающая катастрофа: репортаж из затопленного водами Каховской ГЭС Херсона

В Херсонской области вод постепенно отступает. Впрочем, какими будут последствия масштабных паводков из-за подрыва Каховской ГЭС, пока не берется говорить никто.

Картинки отчаяния, ужаса и силы духа деоккупированного Херсона и соседней Николаевщины видела съемочная группа ТСН.

Херсонщина

Рукотворная катастрофа – преднамеренная и безжалостная. Страна-террорист ударила по мирному населению. Но на этот раз оружием, приравненным к ядерному. Херсон покрыла большая вода. Волны из уничтоженной Каховской ГЭС мгновенно превратили жилища местных жителей в ловушки. Отряды ГСЧС развернули операцию по спасению людей. Первый спасенный господин Сергей. Мужчина – в спасательном жилете и самом нижнем. Он ошеломлен приливом воды на пять метров в сутки.

Люди возводят укрепления у своих заборов, прикрывая щели кирпичом, шифером и одеялами. Тогда они еще не понимают, что на них изливается море. Одна из улиц, где в первый день после подрыва Каховского водохранилища воды было по колено, на следующее утро уже не существовало. Человеческие дома затопило по самые крыши. Впрочем, даже несмотря на эту принесенную беду, россияне не уменьшают уровень своего цинизма, потому что просто во время эвакуации людей начали обстреливать областной центр.

Военные, волонтеры, ГСЧС и полиция – все рискуют своей жизнью, чтобы спасти жизнь другим людям и животным. Эвакуационные рейсы направляются в большие города, где уже ждут херсонцев, чтобы дать им убежище на время большой беды.

Ситуация на левом берегу Днепра критическая. Люди на оккупированной части Херсонщины ждут спасения на крышах своих затопленных домов. Впрочем, оккупанты отбирают лодки у местных волонтеров и воруют уцелевшее имущество украинцев. Они делают все, чтобы жертв крушения становилось больше.

Николаевщина

Десять километров пешком по железнодорожным путям, чтобы добраться домой: Владимир с заблокированной водой Павловки в Снегиревской громаде. Село теперь отрезано от суши, как и 12 других населенных пунктов этой общины. Спасатели на лодках эвакуируют пожилых и маломобильных.

В Снегиревке уже несколько дней нет воды и света. Впрочем, людей, переживших российскую оккупацию и более полугода без этих благ, демонстрируют удивительную устойчивость.



По данным министра МВД во время эвакуации четыре человека погибли, а более десятка получили травмы. Около 30 человек считаются пропавшими без вести. К сожалению, страшных сведений с другого берега нам еще придется узнать.

Реальные последствия подрыва Каховской ГЭС: репортаж из затопленной Херсонской области

С Херсонщины – Александр Гиян и Виталий Овсянников.

Читайте также: