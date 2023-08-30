Руководил компанией в Дубае, а теперь - дроном на границе: как украинские воины охраняют рубеж с Беларусью (видео)

На границе с Беларусью украинские военные усовершенствуют и укрепляют оборону. И хотя там теперь тихо – за врагом внимательно следят и готовы к любым провокациям.

Один из участков украинской границы с Беларусью усилили военными Луганской отдельной бригады территориальной обороны, которые весной вернулись с Востока. Один из них — военный с позывным "Дубай" — даже покинул бизнес в Эмиратах, чтобы защищать Украину.

О работе аэроразведки на белорусской границе говорится в сюжете ТСН.

Военные Луганской отдельной бригады территориальной обороны прибыли на белорусскую границу для усиления охраны. Вместе с пограничниками и другими подразделениями работают и днем и ночью.

Украинские военные охраняют границу с Беларусью / Фото: ТСН

"Осуществляем патрулирование, наблюдение, разведку, то есть плотно защищаем наше государство, чтобы никто не мог к нам зайти", — говорит военнослужащий Луганской отдельной бригады территориальной обороны с позывным "Эколог".

Военный с позывным "Эколог" / Фото: ТСН

Военный с позывным "Дубай" говорит, что их основная задача — выявлять передвижение вражеской техники оккупантов и находить инженерные сооружения, если таковые строятся.

Защитник, как оказалось, семь лет работал в Объединенных Арабских Эмиратах, имел там бизнес. Но когда враг двинулся на его родную Киевщину – сразу все бросил и уехал домой.

Военный с позывным "Дубай" / Фото: ТСН

"Закрыл все контракты, которые у меня были текущие, взял билет и первого марта я уже пересек границу с Украиной", — рассказывает "Дубай"

Уже через пять дней мужчина оказался в ВСУ. После освобождения Киевщины – двинулся на восток. И теперь вместо компании – управляет дронами.

И хотя сейчас здесь тихо – военные отрабатывают разные сценарии. Так, по одной из легенд, наших бойцов накрыло вражеским огнем. И один из них должен уничтожить врага.

Как украинские военные охраняют границу с Беларусью / Фото: ТСН

"Боец должен пройти по всему этому месту. Цели, мишени найти, их поразить. Максимально быстро, максимально тайно", — говорят военные.

Навыки стрельбы по целям здесь отрабатывают и в парах. Мишени специально размещают между деревьями и холмами, чтобы усложнить задачу.

Вскоре военные снова отправятся на горячие направления. В свои ряды приглашают смелых и отважных.

"Велкам (с англ. "Welcome" — "Добро пожаловать"), будем защищать нашу страну. Слава Украине!" – добавил "Эколог".

Руководил компанией в Дубае, а сейчас дроном на границе - Бойцы караулят границу

Напомним, ранее командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев предположил, что из-за стратегических провалов России в ВСУ не исключают провокаций и проведения диверсий на украинско-белорусской границе.

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