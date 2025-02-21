Руководитель фермерского хозяйства получил повестку и 2 года избегал мобилизации: чем это закончилось

Житель Хмельнитчины заявил, что он якобы не избегал мобилизации, а уголовное дело против него "сфабриковано". Что решил суд?

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорен руководитель фермерского хозяйства, который 2 года избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Новоушицкого районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчина 23 января 2023 категорически отказался получать повестку, чем уклонился от мобилизации.

На суде житель Хмельнитчины вину возразил. Он заявил, что "считал себя невиновным в совершении преступления, а уголовное производство сфабриковано". Он отметил, что проходил ВВК и являлся в ТЦК.

Мужчина добавил, что по состоянию на январь 2023 года не успел пройти областную ВЛК. Он утверждал, что "повесток не получал". Также он утверждал, что вывод ВВК в сентябре "является поддельным".

На суде военные отметили, что житель Хмельницкой области отказался от получения повестки и уклонился от мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Николаевской области к 3 годам лишения свободы приговорили 44-летнего мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации.

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