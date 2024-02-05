Руководителя департамента СБУ уволили из-за слежки за сотрудниками Bihus.Info – источники

Как рассказывают наши источники, решение об этом принимал глава СБУ Василий Малюк.

Руководителя Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Романа Семенченко уволили именно из-за инцидента с наблюдением за редакцией Bihus.Info.

Об этом сообщили источники в СБУ.

Как рассказывают наши источники, решение об этом принимал глава СБУ Василий Малюк – он направил соответствующее представление на подписавшего указ президента.

"Позиция руководства СБУ четкая — не могут действия отдельных сотрудников бросать тень на Службу, которая столько всего делает во время войны: начиная от подрывов Крымского моста и проведения других уникальных спецопераций до ликвидации военных преступников на территории России. Следовательно, "кадры" редакцией Дениса Бигуса, однозначно должны понести ответственность. Как минимум их нужно отправить на передовую", – говорит наш источник в СБУ.

Слежка за работниками Bihus.Info

В Украине недавно разразился новый скандал с журналистами – в Сеть "слили" видео, на котором работники команды расследователей Bihus.Info якобы употребляли наркотики.

В Bihus.Info в свою очередь пообещали наказать своих сотрудников, но заявили о слежках и преследованиях.

В СБУ сообщили, что по этому факту открыто уголовное производство. Президент Зеленский даже лично разговаривал с главой СБУ после инцидента и поручил "найти ответы на все это".

Сегодня команда расследователей Bihus.Info заявила, что к слежке за их работниками привлекли 30 человек.

В СБУ ответили, что были приняты кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности.