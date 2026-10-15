«Руку заберите. Сейчас заберем»: женщина попала под электричку (видео)

Машинист применил экстренное торможение: под поезд Киев — Нежин попала женщина

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14 октября вечером на остановочной платформе «Марковцы» женщина получила травмы во время движения пригородного поезда № 6926 сообщением Киев — Нежин.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в комментарии ТСН.ua.

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Заметив лежавшую под платформой женщину, машинист немедленно применил экстренное торможение. До прибытия бригады скорой помощи пострадавшей оказали медицинскую помощь медицинские работники, находившиеся среди пассажиров поезда. Женщину госпитализировали.

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По предварительным признакам, пострадавшая могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

После проведения необходимых следственных действий поезд продолжил движение по маршруту.

Судя по опубликованному в Сети видео, женщина потеряла руку.

Дата публикации 18:36, 15.10.26 Количество просмотров 13 Поезд «Киев-Нежин» оторвал женщине руку

Железнодорожники призывают граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге и не подвергать опасности собственную жизнь и здоровье.

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