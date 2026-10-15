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«Руку заберите. Сейчас заберем»: женщина попала под электричку (видео)
Опасный инцидент на железной дороге: женщина оказалась под поездом Киев — Нежин.
14 октября вечером на остановочной платформе «Марковцы» женщина получила травмы во время движения пригородного поезда № 6926 сообщением Киев — Нежин.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в комментарии ТСН.ua.
Заметив лежавшую под платформой женщину, машинист немедленно применил экстренное торможение. До прибытия бригады скорой помощи пострадавшей оказали медицинскую помощь медицинские работники, находившиеся среди пассажиров поезда. Женщину госпитализировали.
По предварительным признакам, пострадавшая могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
После проведения необходимых следственных действий поезд продолжил движение по маршруту.
Судя по опубликованному в Сети видео, женщина потеряла руку.
Железнодорожники призывают граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге и не подвергать опасности собственную жизнь и здоровье.
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