Румыния будет продвигать в НАТО создание постоянного флота Альянса в Черном море – министр

В настоящее время Украина контролирует около 20% побережья Черного моря. Экспорт украинского зерна по зерновому соглашению почти заблокирован.

Черное море имеет решающее значение для коллективной безопасности НАТО и будущего Европы. Именно поэтому в рамках Альянса Румыния будет призывать к постоянному и устойчивому присутствию НАТО вдоль всего восточного фланга НАТО с прочным компонентом в Черном море — дополнительным регулярным морским флотом для защиты свободы судоходства.

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, выступая на проходящей в Бухаресте Первой конференции по безопасности в Черном море.

По его словам, Россия расширила контроль над северо-западным бассейном Черного моря в непосредственной близости от румынских и территориальных вод союзников, что ограничивает человеческую деятельность и создает прямой вызов морскому судоходству.

"Мы все хотим мира. Мира при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, при полном уважении Устава ООН и основополагающих принципов международного права. Но переговоры можно начать только тогда, когда Украина будет готова, а победа будет зависеть от достижений Украины на поле боя ", — считает Ауреску.

К сожалению, по его словам, события в прошлом году подтвердили то, о чем Румыния предупреждала в течение многих лет.

"Вместо мира и стабильности, Черноморский регион стал основным объектом российской агрессии. В течение многих лет Россия использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы удерживать страны в сфере своих интересов. Затяжные конфликты, коррупция, энергоносители, экспорт с/х продукции всегда сопровождали действия России, и такое поведение будет продолжаться", — сказал министр иностранных дел Румынии.

Богдан Ауреску также добавил, что Румыния твердо придерживается политики открытых дверей НАТО и решений Бухарестского саммита, и будет работать над четкой договоренностью между НАТО и Украиной (о вступлении Украины в НАТО — ред.) так же, как Румыния в начале апреля поддержала возобновление работы Комиссии Украины-НАТО впервые за шесть лет (блокирование Венгрией – ред.).

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пора превратить Черное море в то, чем стало Балтийское море, – в море НАТО.

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