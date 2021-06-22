Румыния тонет от аномальных ливней, а Словения и Хорватия бьет температурные рекорды

Жертвами непогоды в Румынии стало два человека.

Непогода не утихает в Румынии, там не отменяют предупреждения о сильных наводнениях, которые уже натворили беды на юго-востоке страны.

Об этом говорится в ТСН.Ранок.

Жертвами непогоды стало два человека, пострадали от паводков с полсотни населенных пунктов. Почти 5000 человек из-за стихии остались без света.

Между тем, Словения и Хорватия страдают от высоких температур. До плюс 35 градусов показали термометры в Словении. Столица страны, Любляна, пережила своеобразный рекорд — впервые в этом году температура воздуха ночью там не падала ниже плюс 20.

Новости мира: в Румынии не отменяют предупреждения о сильных наводнениях

Жара не спадет как минимум до четверга, говорят синоптики.

В то же время, в Хорватии те же плюс 35 — содействие обострению хронических болезней у некоторых граждан. В Загребе медикам пришлось уехать на полтора десятка вызовов, связанных с жарой.

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