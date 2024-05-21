"Русь без Киева" и присвоение князя Владимира Великого: как Путин переписывает историю

В путинской России взялись переписывать историю Киевской Руси. Теперь государство-агрессор заявило, что "Русь – без Киева, Владимир – их и Новгород, которым правил Рюрик".

Старшеклассники уже изучают так называемую "правильную историю" о современной войне России с Украиной. А младшие классы – сутки Руси без Киева начнут изучать уже этой осенью.

Зачем Москва украла Русь — корреспондентка ТСН Наталья Ярмола проанализировала проект "Империя мифов".

Учебник по истории в РФ

В новых учебниках по истории в РФ вырезали, что Киев был центром Руси, его заменили словом "столица". Об этом журналистам анонимно рассказали сами издатели:"...в идеале нужно заменить строку о том, что "Владимир крестил Киев" на слова "крестил столицу".

Переписали учебники очень быстро - за год. Ведь тема Руси и ее наследия, очень важна лично для Путина.

Учебник истории в РФ

История, которую искусственно творит Путин и его пропагандистская машина очень проста и понятна. Рассчитана на массового потребителя. Когда Русь - это Россия. И власть в этой Руси переходит от Рюрика к Владимиру Великому, а дальше - вплоть до Путина.

Наслоение мифов на тему Руси происходило веками. Начиная от Петра Первого, который украл название Русь назвав Россией, заканчивая Советским союзом - где как и в путинской России учебники пестрели заменителями "Киева" - северо-западная Русь, южная Русь.

Наиболее популярный заменитель "древняя", рассказывает филолог Львовского национального университета Кристина Дацишин. Эту подмену она заметила еще школьницей, когда одноклассники в украиноязычную школу принесли русскоязычный учебник.

"Я читаю, у нас пишет "Киевская Русь", а у них пишет "дрєвняя Русь". То есть они еще тогда избегали названия государства Киевская Русь. И отсюда же происходит прилагательное "древний русский". Это часть того нарратива об общей колыбели братских народов, о каком-то языке, древнем русском или дрєвню русскую, которая в то время существовала, что доказано учеными, так не было", - объясняет Кристина Дацишин.

Откорректированная версия истории, которая досталась Путину в наследство от предшественников, стала благодатной почвой для дальнейших манипуляций и в конце концов поводом для вторжения в Украину - как часть Руси. Русь к Москве, вместо Киева, Путин пришивал в сознании россиян десятилетиями. Киев превращали в транзит - между Константинополем и Москвой. Вот несколько фактов. Когда в 2008 году Украина учреждает национальный праздник День крещения Руси. В 2010-м - его создают в России. В 2013-м на 1025 годовщину Крещения Руси в Киево-Печерской Лавре Москва устроила молебен под председательством настоятеля РПЦ Кирилла.

Кирилл

Путинская речь - это сплошной набор нарративов о "братьях" и "колыбели трех народов". Для закрепления эффекта о "русской колыбели братских народов" со столицей в Москве в 2016-м - на втором году войны с Украиной - прямо под стенами Кремля устанавливают памятник Владимиру. Московская копия повторяет первообраз из Киева, воздвигнутый на 160 лет раньше. На помпезном открытии каждым словом подчеркивается "Владимир - наш". Все это Путин будет повторять вплоть до полномасштабной войны.

Путин даже пропагандисту Карлсону полчаса говорил фейковую историю. Историки считают - Путин намеренно использует вымышленную историю для оправдания войны.

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