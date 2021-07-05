Русская попса, танцы и фейерверки на мемориале Небесной Сотни во Львове: родственники погибших возмущены празднованием

Во Львове планируют бороться с нарушителями.

Русская попса, танцы и фейерверки. Во Львове девушка вместе с несколькими подругами отпраздновала 18-летие на мемориале Героям Небесной Сотни. Девушки танцевали, пили и веселились в месте, куда приходят родственники погибших со скорбью. Видео появилось в соцсети, а под ним — сотни возмутительных комментариев.

Об этом 5 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.



Выпивка, русская попса и фейерверки. Так на мемориале Небесной Сотни девушки отпраздновали 18-летие своей подруги. Когда видео выложили в соцсети, оно вызвало волну возмущения.

После скандала именинница удалила и видео, и свой профиль. Общаться с журналистами не хочет. Зато ее отец объясняет, что дочь привели туда со завязанными глазами. В доказательство своих слов отправляет переписку.



"Я и еще трое девушек организуем ее сегодня сюрприз. Хотела спросить, можете ее привезти где-то 23:40 до Итальянского дворика? Я ей завяжу глаза и проведу на точку".

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"Ни я, ни моя дочь не знали, что это именно будет происходить на смотровой площадке мемориала Героям Небесной Сотни. Мне тоже очень жаль, что так произошло и что наши дети, в частности, дочь в силу разных причин не только слушают русскую попсу, но и вообще мало задумываются над теми трагическими событиями ", — сказал отец девушки Иван Мамедханов.



Мемориал Героям Небесной Сотни открыли два года назад. Он расположен на горе с хорошей панорамой. Молодежь это место называет "инстаграмним" и часто устраивает здесь вечеринки. Но впервые празднование было таким громким.



Вокруг мемориала есть камеры наблюдения и пост охраны Муниципальной стражи. Мужчина, который дежурил во время празднования 18-летия, говорит усмирять молодежь приходится чуть ли не каждую ночь. В феврале турист из Киева вообще ногой разбил здесь стеклянное ограждение и получил админпротокол за мелкое хулиганство. Справиться со всеми нарушителями охранник говорит, что не в состоянии.

"Я к ним подошел, они меня выслушали и без конфликта ушли. Влиять, разве что вызов полиции, сообщение по месту службы, но бороться с ними я не могу, я один", — говорит охранник Владимир Зайберт.



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"Я думаю поскольку там постоянно случаются такие случаи, то мы установим второй пост для того, чтобы эта охрана действительно была качественная", — говорит и.о. руководителя Муниципальной варты Львова Владимир Данилюк.

"По факту осквернение памятника правоохранители начали уголовное производство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет", — говорит пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.



Между тем родственники погибших, хотя и возмущены празднованием, но уверены, что девушки сделали это бессознательно.



"Молодежь, как видите не осознает, где она находится, что это за место. Они не получили должного воспитания. Это проблема общества это — не единичный случай, к сожалению", — говорит брат героя Небесной Сотни Богдана Сольчаника Степан Сольчаник.



Сейчас на мемориале тоже десятки туристов. Но большинство даже не скрывает, что пришли сюда только за красивыми фото.

"Мы знаем, что это — мемориал Небесной Сотни, но нам рассказали, что здесь красивые пейзажи и мы пришли посмотреть", — говорит туристка Анна Бенёвская.

Напомним, во Львове несколько девушек отпраздновали 18-летие своей подруги на мемориале Героям Небесной Сотни. Из-за этого в полиции открыли уголовное производство.

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