Россиянин под Бахмутом сдался дрону в плен после самоубийства его подельников: детали истории, которую обсуждает мир

Россиянину удалось добежать до украинских позиций под обстрелом своих же, ему нашли чистую одежду, накормили, осмотрели ранения и доставили в госпиталь.

Командование под Бахмутом утверждает, что желающих сдаться среди россиян немало, но их расстреливают заградительные отряды и сейчас прямое доказательство. Пилоты украинских дронов сняли кадры типичного для россиян поведения, когда кто-то из них пытается спасти пленом, говорится в ТСН.

Андрей оператор дронов подразделения, который с воздуха наносит удары по вражеской пехоте. Девятого мая, во время боевой работы, он увидел, как раненый боеприпасом оккупант выстрелил из автомата. А второй – подложив гранату под голову, сорвал чеку. “Этот ор*, который был ранен, как потом стало известно, ему был 21 год. Был очень заряжен, когда ехал в Бахмут воевать, убивать. Он точно не чувствовал себя героем в тот момент, просто положил себе гранату под голову. Я думаю, он был просто сциклом и трусом”, — говорит оператор дронов подразделения Code "Андрей".

Но чего он боялся больше, чем смерти от собственной гранаты? “Нам всегда говорили, что лучше смерть, чем задаться украинским военным в плен. Зверства вроде бы с вашей стороны”, — говорит уже военнопленный россиянин Руслан Анитин.

Военнопленный Руслан Анитин

Он был ветеринаром в Псковской области, его призвали в оккупационную армию и отправили под Бахмут «пушечным мясом». "Это сплошной ужас. Когда мы заезжали в города, там все сожжено. Даже не города, а скелеты городов. Окопы, наполненные трупами. Это словами не передать", — добавляет он.

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Мобилизированных убеждают, кроме как идти в атаку, у них нет выхода. Попытка отступления – это смерть. “Нам озвучили отказ от приказа – ну, это расстрел. Нас бы «обнулили», расстреляли вагнеры», – убеждает россиянин.

"Вагнеровцев" выводят с "нуля" и формируют из них расстрельные команды, чтобы убивать мобилизованных, которые не хотят воевать. "Там стоят пулеметчики, в которых приказ стрелять всех отступающих, всех отходящих", — добавляет пленный.

Оператор украинского дрона вовремя решил не сбрасывать боеприпас, потому что понял, что оставшийся в живых россиянин готов сдаться. “Я думаю, покажу дрону, чтобы не сбрасывал. Дам знак», – рассказывает Руслан Анитин.

"В тот момент, когда уже прицелился и готов сбрасывать, мы видим, что ор* падает на землю, падает на колени, складывает руки и молит не сбрасывать, показывает нам не сбрасывай", — вспоминает Андрей.

Но тут подлетел еще один дрон и все же сбросил, но это была не бомба. «В это время наш другой дрон подлетел с запиской, которую мы раньше написали. Написали – сдавайся, иди за дроном”, — рассказывает оператор дрона Андрей.

Здравый смысл россиянина повел за дроном, без слов договорившись об условных знаках. “Показывает – меня убьют? Видно на видео, что дрон камеру переводит – влево-вправо – маше нет”, — добавляет Андрей.

Но Руслана увидели свои и начали по нему бить минометами. Это фиксирующие камеры и это квалифицируется как тяжкое военное преступление. Россиянину удалось добежать до украинских окопов и сдаться в плен. Теперь эта история обсуждает весь мир.

Россиянину нашли чистую одежду, накормили, осмотрели ранения. "Два осколка в плече, один в грудной клетке, шрапнель в голове", — говорит о своих ранениях военнопленный.

Вряд ли на такое же зеркальное отношение могут рассчитывать попадающие в плен к оккупантам украинцы.

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