"Русский военный корабль", "бавовна" и "хорошо было, по домашнему": самые известные фразы войны и мемы

Фразы-символы борьбы с российской агрессией узнает каждый. Те, что поднимают дух украинцев, и из-за которых так свирепствуют россияне.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Инна Лебеденко.

"Словами можно не только говорить. Ими можно обнимать, утешать, беспокоиться и бороться. Потому что это уже символы, которые на устах, в памяти и даже на почтовых марках. "Русский военный корабль, иди на" и "Добрый вечер, мы из Украины". Чтобы приобрести их себе или на подарок - не только украинцы, но и иностранцы выстраивались в очереди", - говорит корреспондентка ТСН.

"Русский военный корабль, иди на"

Появление этой фразы с самого начала окутано легендами. И даже сейчас до сих пор не до конца раскрыта. Потому что имя ее автора - все еще не разглашают.

"Здесь важна и фраза, и контекст, в котором она была сказана, потому что эта фраза передает еще и историю. Один человек противостоял большой части армии", - говорит психолог Марина Диденко.

Ночью 24 февраля 2022 года российский крейсер "Москва" и военный фрегат "Василий Быков" начинают атаковать Змеиный. Российские захватчики через радиосвязь пытаются поощрить защитников и стражей острова им покориться.

Богдан Гоцкий на тот момент был начальником пограничной заставы "Остров Змеиный" и участником тех событий. Говорит, этот разговор длился почти полсуток.

"На одном из этапов просто у военнослужащего накипело, скажем так, и он не выдержал и указал им направление, куда им двигаться со своими предложениями", - говорит Богдан Гоцкий.

Разъяренные российские оккупанты после этого начинают наносить удары по острову с воздуха и с моря. А после берут в плен всех пограничников и морских пехотинцев.

Остров Змеиный

Настоящего автора этих слов оккупанты так и не нашли. Он вышел из плена, сейчас в Украине и продолжает службу. Это все, что пока известно. А его словами уже два года говорит Украина и мир.

"Когда они были в плену, они не могли даже для себя представить, что они сделали. Насколько это подняло дух Украине, всему миру", - говорит представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Дух пограничников подхватили и в других украинских городах и селах. Где украинцы в глаза оккупантам кричали "Слава Украине".

"Добрый вечер, мы из Украины"

Слова, которые впервые произнес фронтмен группы Дахабраха, себе позаимствовали другие украинские музыканты - из PROBASS HARD.

"Знаете, как в иноязычных треках, перед основной частью "путч йо хендс ап", все вставляли на английском языке, а мы подумали: почему нам на украинском это не сделать", - говорит руководитель группы Артем Ткаченко.

Это было еще в 2021. На конец года этот трек собрал миллион просмотров. Сейчас - уже 21. С началом полномасштабного вторжения популярности ему добавил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Добрый вечер, мы из Украины" стало еще и своеобразным маркером. Так украинцы отличают своих среди чужих.

Мемы и юмор войны

Чужих мы отличаем и по их фразам - а нашими уже мемами. Юмором украинцы снимают напряжение и высмеивают врагов:

Тут вам и россияне, которые бегут с украинского полуострова: "Здесь так хорошо было, по-домашнему".

История про "хлопок".

И нелегитимный Лукашенко со своей картой: "я вам сейчас покажу откуда на Беларусь готовилось нападение"

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Напомним, военный медик ответил, какие ранения чаще всего встречаются на фронте.

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