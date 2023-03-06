"Российский" закон спровоцировал драку в грузинском парламенте и вывел на митинг людей: что с ним не так

Драка в грузинском парламенте из-за "российского закона" — так оппозиционеры и общественное общество называют проект закона, предусматривающий регистрацию так называемых иноагентов. Пока что его рассмотрение удалось сорвать, но ненадолго, говорится в ТСН.

Протест под парламентом и драка внутри под лозунги "нет российскому закону". Речь идет сразу о двух проектах, внесенных на рассмотрение антизападным движением "Сила народа". Первый называется "О прозрачности иностранного влияния", второй – "О регистрации иностранных агентов". Они охватывают и СМИ, и неправительственные организации, и физические и юридические лица. “Этот закон – катастрофа для Грузии, ведь именно так все начиналось в России. Именно туда нас толкает правительство. Это серьезно повредит европейское будущее Грузии в то время, когда Грузия надеется получить статус кандидата на вступление в ЕС”, - говорит менеджер программы медиа-поддержки PEN SOCIETY Хатия Джинджихадзе.

Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит по крайней мере двум из 12 рекомендаций по приобретению статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп Соединенных Штатов. “Мы хотим, чтобы не было никаких сомнений относительно высказанного нами беспокойства, обеспокоенности, которые выразил Евросоюз и ООН, а также ряд мировых государств. И – что самое важное – грузинское правительство должно прислушаться к беспокойству гражданского общества внутри собственного государства, к собственным гражданам”, – заявил Нед Прайс.

Несколько сотен грузинских неправительственных организаций и СМИ подписали заявление против принятия в Грузии этих законов. "Этот закон, направленный на гражданское общество — лишь часть большей картины, большей анатомии измены, наш режим считает Запад и свободный мир нашим врагом и пытается культивировать эту путинскую идею, предавая будущее Грузии", — заявляет член партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.

В грузинской оппозиции считают, что движение "Сила народа" — это просто витрина, за которой скрывается правящая партия "Грузинская мечта". “В этой стране есть неформальный хозяин – олигарх Бидзина Иванишвили. Его партия "Грузинская мечта" подрывает наше движение к евроатлантической интеграции. Этот российский закон, который они пытаются провести через парламент, противоречит национальным интересам Грузии”, — уверяют в парламенте.

В России клеймо "иноагента" уже давно синоним слова шпион. Аналогичный закон пытались в свое время принять в Венгрии, но решение Европейского суда заставило Орбана от этого отказаться. Ни в одном государстве Евросоюза нет законов, предусматривающих статус иноагента для неправительственных организаций. Однако грузинские провластные депутаты настаивают на своем. “Грузинское общество имеет право знать источники финансирования различных организаций, откуда деньги поступают, куда их тратят. Мы говорим о прозрачности, об отчетности. Никаких ограничений этот закон не накладывает», – отмечает член партии «Грузинская мечта» Гиви Маканадзе.

Сессия парламентского комитета, назначенная на сегодняшний день, из-за общественного давления отложили до завтра. Закон об иноагентах будут рассматривать с десяти утра.

Грузия взрывается протестами: драка в парламенте

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