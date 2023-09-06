Рустем Умеров – способный переговорщик с хорошими политическими связями: почему именно он возглавит Минобороны

Верховная Рада в среду, 6 сентября, может проголосовать за нового министра обороны – Рустема Умерова. Президент Владимир Зеленский вечером 5 сентября подал кандидатуру Умерова на должность главы Минобороны.

А перед этим Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Алексея Резникова. Это решение было поддержано 327 депутатами. Теперь уже экс-министр Резников присутствовал в зале и отчитывался о своей работе на посту главы Минобороны. Депутаты от "Слуг народа" после выступления аплодировали эксминистру стоя.

На отставку Алексея Резникова отреагировал и его коллега, недавно уже бывший министр обороны Великобритании – Бен Уоллес. У себя в соцсети он отметил, что мало кто действительно знает о вкладе Резникова в борьбу Украины с агрессией РФ.

Верховная Рада 5 сентября также уволила с должности главы Фонда госимущества Рустема Умерова и если депутаты поддержат его кандидатуру – Минобороны получит нового главу.

Что известно о Рустеме Умерове и почему именно его кандидатура была выбрана рассказали в сюжете корреспонденты ТСН Александр Романюк, Алина Лисова, Инна Боднар и Константин Мелехин.

Коррупционные претензии в воюющем государстве воспринимаются обществом наиболее болезненно. Кадровые перемены в оборонном ведомстве во время войны. О возможной отставке министра обороны говорили еще с зимы. И с тех пор из-за скандалов, подозрений в коррупции и судов информационный фон вокруг министерства только усиливался, говорится в сюжете ТСН.

О том, что Министерство обороны нуждается в "новых подходах и форматах взаимодействия как с военными, так и с гражданами" в воскресенье, 3 сентября, заявил президент Владимир Зеленский и сразу объявил фамилию — кого именно видит новым министром обороны.

"Я решил провести замену министра обороны Украины. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях", — сказал тогда президент.

Рустем Умеров – бывший народный депутат фракции "Голос", секретарь парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Также он автор закона "О коренных народах". После начала полномасштабного вторжения являлся членом украинской делегации для переговоров с представителями России. Участвовал в обменах пленными. А в июле 2022 возглавил временную следственную комиссию по контролю за использованием военной помощи Украине.

"Человек с очень хорошей репутацией. Который очень хорошо себя проявил и во время переговоров, очень проявил себя как глава структуры (Фонд государственного имущества — ред.), где тоже были коррупционные проблемы", — говорит политолог Владимир Фесенко.

Именно Рустем Умеров летал в Саудовскую Аравию осенью 2022 года во время большого обмена пленными и доставлял туда освобожденных иностранцев. А еще участвовал в переговорах по зерновой сделке.

О способностях Умерова как переговорщика одобрительно отзываются даже политические оппоненты действующей власти.

Возможный будущий глава Минобороны владеет несколькими языками, имеет хорошие политические связи в США, Турции, арабских странах. Благодаря им, говорит нардеп Ахтем Чийгоз, Умеров помогал налаживать поставки оружия в начале войны.

Рустем Умеров – представитель крымско-татарского народа, долгое время являвшийся помощником Мустафы Джемилева, был сопредседателем межфракционного объединения "Крымская платформа".

"Итак, избрание его на должность министра для всего мира — это сразу будет сигналом — Украина не торговать территориями ради мира", — говорится в сюжете.

Борьба с коррупцией и более прозрачная и четкая система закупок, в том числе и вооружения, именно этого ожидают от нового министра обороны.

Эксперты отмечают, что от министра обороны ждут видения как дальше строить сектор обороны и безопасности государства, видения как избавляться от этого советского наследия и как привлечь в Украину лучших мировых производителей оружия.

Хотя Рустем Умерев не имеет военного опыта, эксперты не видят в этом проблемы. По законодательству – министром обороны должен быть гражданский.

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