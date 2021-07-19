Рвали волосы, били друг друга по лицу и матерились: в Днепре из-за парня жестоко подрались две девушки (видео)

Рвали волосы, били друг друга по лицу и матерились: в Днепре из-за парня жестоко подрались две девушки (видео)

В полицию информация об инциденте не поступала.

В Днепре две девушки в попытке разделить парня набросились друг друга с кулаками.

Видео инцидента очевидцы загрузили в социальные сети.

Происшествие случилось в Амур-Нижнеднепровском районе города. На ролике видно, как две девушки, на вид которым около 16 лет, лежат на асфальте и держат друг друга за волосы. В какой-то момент одна из них начинает бить оппонентку по лицу руками. После чего наносит еще удар ногой по спине. Все это они сопровождали нецензурной бранью.

Очевидцы конфликта разнимать девушек не спешили. Наоборот, они снимали драку на видео, а одна из свидетелей даже ударила одну из них по спине.

В Днепре из-за парня жестоко подрались две девушки

Пользователи в соцсетях с юмором отнеслись к ситуации, однако заметили, что родителям подростков следует больше уделять внимания воспитанию.

Наверное, очень хороший парень раз за него дрались.

Строгие, однако, у нас на районе проживают девушки.

Раньше ребята из девушек дрались, сейчас наоборот. Родителям больше нужно уделять времени воспитанию.

В патрульной полиции области ТСН.ua сообщили, что правоохранителям информация по факту драки не поступала.

Напомним, что в Днепре мужчина шантажировал школьницу якобы ее интимными фотографиями, назначил встречу, после чего попытался изнасиловать.

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