"Рви на куски": в Сумах охранник стройплощадки натравил собак на отца с дочерью, которые выгуливали спаниеля

Спаниелю 3 часа делали операцию.

В Сумах охранник строительной площадки натравил собак на папу с 8-летней дочерью, которые выгуливали спаниеля. Все отбывались, как могли, но спаниелю нападавшие все же разорвали брюхо, а мужчине — прокусили палец. Кто виноват, животное или охранник, сейчас выясняет полиция.

Об этом 22 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Спаниеля Оскара сшивали фактически по клочкам, говорит его владелица Людмила. В память о трехчасовую операцию остался 15 сантиметровый шрам.

"Врач сказал, что он родился в рубашке. Еще немного и был бы поврежден кишечник и внутренние органы", — говорит владелица собаки Людмила Черномаз.



Все произошло неподалеку строительной площадки, где мужчина с дочерью выгуливали собаку. Говорят, когда проходили мимо — охранник натравил на них своих двух собак.

"Он спустил поводок и сказал: "взять", — говорит пострадавший Михаил Черномаз.

Новости Украины: в Сумах охранник стройплощадки натравил собак на папу с 8-летней дочерью

А через мгновение, говорит Михаил, одна собака набросилась на дочь, а другая начала кромсать Оскара



"Одна собака была ротвейлером, там смесь из бойцовской породой. А другая — не помню", — говорит пострадавший Михаил Черномаз.



На теле 8-летней Ани следы от собачьих челюстей. Рана небольшая, а вот страх — надолго. Когда вспоминает тот вечер, дрожит голос. От увиденного и слов охранника.

"Он кричал порви, зачем ты с ней так легко. Рви ее на куски. Я испугалась. Стояла и хотелось плакать", — говорит пострадавшая Анна Черномаз.



На помощь, говорит Михаил, бросились прохожие. Что у самого палец ранен — Михаил увидел только в ветеринарной клинике. И сразу после этого обратился в полицию.

"Свидетели инцидента сказали, что это уже не первый случай. Он часто натравливает собак", — говорит владелица собаки Людмила Черномаз.

"Это вина охранника. Собака просто выполняла приказ. Собака тут ни при чем. Вот что у него в голове", — говорит пострадавший Михаил Черномаз.



60-летнего охранника строительной площадки правоохранители уже опросили, но подробностей пока не разглашают.



"Обращение зарегистрированы, готовятся материалы для передачи в суд", — говорит пресс-секретарь полиции Сумской области Владимир Кузьменко.



Сейчас мужчины на работе нет, он празднует день рождения. Его коллеги потрясены и отказываются верить в то, что охранник натравил собак намеренно.

"Такого просто буть не может, вы сами подумайте, какой адекватный человек будет натравливать собаку. Сказал что выгуливал на поводке и она просто вырвалась и побежала", — говорит мастер строительства Руслан Шепетуха.



За собаками-нападающими сейчас наблюдают, чтобы выяснить, не больны ли они бешенством. Руководство компании уже извинилось перед пострадавшими и обещало охранника уволить, а расходы компенсировать



У раненого Оскара впереди длительная реабилитация, ежедневные капельницы и бандажи. Его владельцы надеются, собака выздоровеет.

Напомним, под Львовом мужчина жестоко убил собаку.

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