Ряд стран ЕС меняет правила пребывания для беженцев из Украины: что нужно знать (список)

Еврокомиссия приняла решение, что украинцы, которые вернутся домой на длительный период, смогут снова вернуться в ЕС.

В сентябре Евросоюз продлил временную защиту украинских беженцев до 2025 года. Впрочем, некоторые европейские страны меняют правила въезда и пребывания.

ТСН.ua публикует список стран ЕС, которые внесли изменения в пребывании украинцев за рубежом.

Въезд в ЕС станет платным с 2024 года

На сайте ЕС сообщается, что с 2024 года въезд в Европейский Союз будет платным. Для пересечения границы придется получать специальное разрешение ETIAS и платить за него сбор в размере 7 евро. Также нужно будет заполнить специальную анкету, которую должны одобрить.

Заявка на получение специального разрешения ETIAS обрабатывается в течение нескольких минут. Однако, возможно, обработка заявки займет больше времени. Если да, вы получите решение в течение четырех дней.

"Этот период также может быть продлен на срок до 14 дней, если вас попросят предоставить дополнительную информацию или документацию, или до 30 дней, если вас пригласят на собеседование. Анкету ETIAS на въезд нужно заполнить на официальном сайте, срок действия ETIAS составляет три годы", — говорится на сайте.

Заявку на разрешение на въезд ETIAS можно подать до того, как вы приобретете билет или забронируете жилье. Паспортные данные должны совпадать с данными, указанными в вашем разрешении ETIAS.

Украина и ЕС / Фото: ТСН.ua

Польша

Польша готовит изменить правила пребывания в Польше, выездов, доплат за проживание. Соответствующий проект об изменениях к закону уже готов. Согласно проекту, беженцы из Украины должны обязательно иметь номер PESEL. По новым изменениям, у беженцев будет 30 дней, чтобы подать заявку на PESEL.

Тем не менее, правительство страны предлагает облегчить пересечение границы беженцами. Согласно поправке, справка о временной защите будет давать право лицу пересекать польскую границу без необходимости получения визы многократно. Также будет введена правовая основа для выдачи такой справки для ребенка беженцев из Украины, которая родилась на территории Польши во время временной защиты. Выезды беженцев из Польши будут контролировать ZUS и другие муниципальные учреждения.

Также украинцев, которые находятся в Польше более 120 дней, обязут оплачивать проживание в пунктах массового размещения. Так, те, кто находится в Польше более 120 дней, будут покрывать 50% общей стоимости (не более 40 злотых в день, это 300 грн), а находящиеся дольше 180 дней — 75% расходов (максимум 60 злотых в день это немного больше 450 грн.)

Флаги Украины и Польши / Фото: Associated Press

Чехия

В Чехии от 1 июля 2023 вступили в силу новые правила предоставления помощи и бесплатного жилья беженцам из Украины. В правительстве страны подчеркнули, что время пребывания беженцев в бесплатном жилье уменьшили до 150 дней, исключение – уязвимые лица. Также изменения коснулись и системы выплат. Вместо нескольких отдельных видов денежной помощи теперь украинцы получают только единую выплату (от 150 до 160 долларов на человека).

По данным Министерства труда Чехии, нововведения коснутся от 10 до 50 тысяч украинцев. Однако есть категории, которым и дальше будут предоставлять бесплатное жилье. Это:

студенты до 26 лет;

люди с маленькими детьми младше 6 лет;

беременные женщины;

люди с инвалидностью или ухаживающие за родственниками с инвалидностью.

Страны Европейского Союза / Фото: Associated Press

Нидерланды

Также изменились правила пребывания украинцев Нидердланды. До 31 октября беженцам нужно было обратиться в Службу иммиграции и натурализацию Нидерландов.

Правительство страны отметило, что гражданам Украины необходимо иметь специальную отметку в паспорте или Q-документе для подтверждения получения статуса временной защиты. Под специальной отметкой понимается вклейка. Она служит доказательством проживания украинцев в Нидерландах на основании Директивы ЕС о временной защите.

Заметим, что согласно нидерландским законам, трудоустройство иностранцев возможно только при условии получения разрешения работодателем. Тем не менее, для украинских беженцев весной была разработана специальная упрощенная процедура.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины: что это значит?

Ирландия

Ирландия планирует сократить программу поддержки украинских беженцев. В частности, бесплатное размещение приезжающих в страну украинцев хотят ограничить до 3 месяцев.

Как сообщает The Irish Examiner, изменения предусматривают, что после трех месяцев пребывания в государственном жилье украинцам придется искать квартиру в аренду или варианты по схеме "предложение жилья". Они будут тосовать только украинцев, которые будут прибывать в Ирландию.

Добавим, что с 9 октября в стране приостановили право на 7-дневное отсутствие (в течение 6 месяцев) в гостинице, оплачиваемой государством. Те, кто покидает отель на длительное время, рискуют потерять место.

Также в правительстве обсуждается сокращение социальных выплат украинцам, но не в ближайшее время. В настоящее время страна выплачивает 220 евро в неделю для беженцев из Украины.

Германия

Германия с 1 июля 2023 года изменила правила предоставления социальной помощи в центрах занятости для украинских беженцев. Одним из условий получения дополнительной помощи (Bürgergeld) будет необходимость постоянно проживать по месту прописки.

Отмечается, что место жительства должно находиться в ближней зоне Jobcenter, чтобы человек имел возможность встретиться с потенциальным работодателем, посетить центр занятости или участия в мероприятиях, без чрезмерных усилий и собственных затрат. Отмечается, что лицо должно находиться в пределах 2,5 часа езды в одну сторону (по сравнению с предыдущим временем, выделенным на путешествие в оба направления).

Чтобы оправдать свое отсутствие, необходимо предварительно согласовать это с центром занятости (не менее 5 дней) и иметь вескую причину.

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Португалия

Власти Португалии продлили срок действия временной защиты для беженцев из Украины еще на 6 месяцев. Такое решение позволит украинцам оставаться и пользоваться поддержкой до 24 марта 2024 года.

Первая инициатива предоставлять временную защиту беженцам из Украины была введена в год, а затем дважды продолжалась еще на 6 месяцев.

В настоящее время в Португалии проживает более 56 тысяч украинцев.

Эстония

С 10 сентября в Эстония изменились условия временной защиты украинским беженцам. Теперь временная защита в Эстонии предоставляется до марта 2025 года как просящим о его предоставлении впервые, так и тем, кто хочет его продлить.

Кроме того, изменился порядок продления временной защиты. Теперь для этого требовалось новое фото на документ в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны. Кроме того, при продлении временной защиты людям могут задавать дополнительные вопросы об обстоятельствах их прибытия в страну.

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Греция

Правительство Греции изменило срок пребывания для беженцев из Украины. В сентябре Министерство миграции и убежища Греции сообщило, что продлило действие временной защиты для беженцев до 4 марта 2024 года.

"Согласно принятому решению, срок действия вида на жительство по временной защите, закончившийся 4 сентября 2023 года, автоматически продлевается еще на шесть месяцев", — сказано в сообщении.

Разрешения на временное проживание не требуют обновления. Также Греция продолжит предоставлять временную защиту украинцам, которые будут въезжать в страну впервые до 4 марта 2024 года.

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Финляндия

Министерство внутренних дел Финляндии подчеркнуло, что она больше не будет предоставлять защиту беженцам из Украины, если у них нет украинского гражданства, в частности, виды на постоянное проживание или международную защиту. Если будет обнаружено, что у людей с гражданством третьих стран нет оснований для проживания в стране ЕС, они будут возвращены на Родину.

Это решение не коснется тех лиц, которые получили временную защиту, имея гражданство Украины или являясь членами семей граждан Украины.

Согласно принятому решению, временная защита будет предоставляться только тем лицам без украинского гражданства, которые ранее имели разрешение на постоянное проживание в Украине или статус международной защиты.

Напомним, Еврокомиссия приняла решение, что украинцы, которые вернутся домой на длительный период, смогут снова вернуться в ЕС и им не нужно будет проходить повторную регистрацию.

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