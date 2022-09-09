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Ряд стран прекратили выдачу виз россиянам, но там пользуются лазейками для продолжения путешествий по Европе

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Ряд стран прекратили выдачу виз россиянам, но там пользуются лазейками для продолжения путешествий по Европе

Фото: www.credits

Украина требует в стран Западной Европы прекратить выдавать визы гражданам России.

Государства Балтии и Северной Европы в целом поддержали запрет на въезд на свою территорию россиян, в то же время юг Европы и Германия выступают против такого шага, объясняя это нежеланием нанести вред обычным «гражданам РФ», говорится в ТСН.

Одними из первых визовый бан почувствовали российские тревел-блоггеры. То, что в Европе им не рады стало для них большой неожиданностью. Россияне сначала возмущались, а потом перешли к любимым угрозам, мол отели, которые их не принимают нечем будет отапливать, а то и вообще - не будете пускать на самолетах и автобусах, поедем танками.

Первой о том, что это не страшно, а смешно, заявила Эстония. Перестала пускать россиян с шенгеном и точка. Это больно отразилось на самолюбии русского мира, — убеждена директор общественной организации «Европа без барьеров». «Уже многие годы граждане Российской Федерации получали наибольшее количество виз в мире и наименьшее количество отказов. Эти краткосрочно-многоразовые визы, те которые мы называем шенгенскими визами, они собственно и предоставляются для деловых, регулярных и частых поездок в Европейский Союз», — отмечает Ирина Сушко.

Латвия и Финляндия не пускают россиян с туристическими визами еще с конца февраля, а другие виды виз там до сих пор проходят. Впрочем, перечень отказывающих "русо-туристо" стран расширяется.

И это не только чтобы насолить россиянам, говорит бывший глава МИД Украины, но и ради безопасности. «Кто на самом деле ездил в Солсбери, это люди с туристическими визами, а потом травили Скрипача? Кто организовывал взрывы в Чехии? Кто убивал на улицах Берлина? Это все люди, которые на самом деле русские туристы. И я говорю своим друзьям – европейским политикам, это же ваша теперь ответственность. Не хотите, подумайте 150 раз», – говорит министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин.

В настоящее время россияне не могут получить шенген в Чехии. Свою поддержку Украине также выразили Бельгия, Дания, Словакия и Нидерланды, приостановившие выдачу туристических виз. Солидарна и Мальта. В частности, в марте страна перестала выдавать золотые паспорта для россиян и белорусов, осуществляющих крупные инвестиции в островное государство.

Однако в российских телеграммах-каналах гуляет карта. Гражданам РФ показывают, что для них сейчас открыт весь мир, и страны Шенгенской зоны. Эксперты объясняют все потому, что есть лазейки. «Они все еще могут получать шенгенские визы от тех стран, которые пока выступают против. А это такие страны как скажем Германия. Учитывая, что при получении Шенгенской визы гражданин, например, может заехать из любой страны и потом уже путешествовать в пределах Шенгенской зоны абсолютно свободно», — добавляет Сушко.

Посольства Венгрии, Австрии и Греции на седьмой месяц полномасштабного вторжения все еще охотно выдают россиянам шенгенские визы. Также в соцсетях есть немало инструкций, как граждане РФ могут решить логистические вопросы, в обход санкций.

Пока россиянам играет на руку, что традиционно зарабатывавшие на туризме европейские страны неохотно отказываются от заработков на россиянах. Но даже так – количество выданных им виз в течение полугода сократилось в разы. "Все прекрасно понятно, что раньше они на этом зарабатывали деньги испанцы, греки, итальянцы. А сейчас зарабатывают в разы меньше. Когда-то там выдавали 4 с половиной миллиона виз, сейчас выдают сотни тысяч", — говорит Климкин.

Конкретные визовые ограничения для граждан России на территории всей Европы обсудили министры иностранных дел ЕС на встрече в Праге. Пока остановились на усложнении процесса получения виз, а не полном запрете на их выдачу. Так что пока "русский мир" продолжает гулять по улицам европейских городов безнаказанно.

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