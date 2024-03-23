"Рязанский сахар", взрывы в метро и захват школы в Беслане: что известно о самых громких терактах в РФ

Первые громкие теракты в России начались в 1999 году.

В подмосковном Красногорске вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" перед началом выступления группы "Пикник". По состоянию на данный момент известно про около 93 жертв и 180 раненых.

Несколько вооруженных мужчин в камуфляже вошли в ТЦ и стали расстреливать посетителей. Первыми жертвами стали люди в фойе. Далее нападающие пошли прямо в концертный зал и там продолжили стрельбу. После – они бросили гранату или зажигательную шашку – в здании также произошел масштабный пожар.

В России заявила, что к теракту в "Крокус Сити Холл" якобы причастны граждане Таджикистана.

Как пишут пропагандистские СМИ РФ, глава ФСБ Александр Бортников уже доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе".

ТСН.ua вспомнил громкие теракты, которые происходили в России перед приходом к власти Владимира Путина и после.

"Рязанский сахар"

Первые громкие теракты в России с многочисленными жертвами произошли еще до того, как Владимир Путин стал президентом. 9 августа 1999 года Путин был назначен временным исполняющим обязанности главы правительства Российской Федерации. В тот же день в своем телеобращении президент России Борис Ельцин провозгласил его своим преемником.

А уже в сентябре 1999 г.ода(от 4 до 16 числа) в России произошла серия взрывов в жилых домах.

Теракты были совершены в российских городах Буйнакске, Москве и Волгодонске. Многоэтажки были взорваны с помощью заложенной в подвале взрывчатки.

В Буйнакске в Дагестане рядом с пятиэтажным домом взорвали грузовик с 2,7 тонны взрывчатого вещества.

В Москве произошло два взрыва: в девятиэтажке на улице Гурьянова взрыв произошел на первом этаже, а в восьмиэтажке на Каширском шоссе – в подвале. Второй дом был кирпичным, поэтому в результате взрыва полностью разрушился.

Еще один теракт произошел в Волгодонске Ростовской области: там рядом с девятиэтажкой взорвался грузовик со взрывчаткой.

В результате взрывов 1999 года погибли около 307 человек, еще более 1700 получили ранения разной степени тяжести.

Москва тогда официально обвинила в терактах руководителей группировки "Исламский институт "Кавказ" Эмира аль-Хаттаба и Абу Умара и северокавказских боевиков.

Однако аналитики, политологи и бывшие сотрудники ФСБ, в частности, Александр Литвиненко говорили, что взрывы в жилых домах организовала ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности) и непосредственно Путин. Именно он в свое время возглавлял ФСБ.

По мнению экспертов, взрывы были выгодны именно Москве и невыгодны боевикам. Именно после серии терактов в 1999 году рейтинг Владимира Путина вырос, как следствие, он победил на президентских выборах в 2000 году. Также среди вероятных целей терактов называли желание Кремля усилить роль ФСБ в политической жизни РФ, попытки запугать политических соперников Путина, а также необходимость оправдать Вторую чеченскую войну.

"Рязанский сахар" – это название терактов, совершенных в России в период с 4 по 16 сентября 1999 года, перед выборами президента РФ.

В Рязани 22 сентября 1999 года около 21:00 местный житель Алексей Картофельников заметил незнакомцев, которые заносили мешки из легкового авто в подвал жилого дома. Картофельников вызвал милицию. Когда силовики спустились в подвал, обнаружили там три мешка по 60 кг. Жителей дома эвакуировали, экспресс-анализ показал наличие взрывчатого вещества в мешках – гексогена.

Тогдашний глава МВД России Владимир Рушайло заявил о "предотвращении взрыва в Рязани", а директор ФСБ Николай Патрушев сказал, что ФСБ проводила в Рязани антитеррористические учения и в мешках якобы была не взрывчатка, а "сахар".

Теракт в Дубровке

В здании московского театрального центра на Дубровке (Москва) "Московский подшипник" 23 октября 2002 года, где в это время шел мюзикл "Норд-Ост", согласно официальной версии, 40 чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватили около 900 зрителей.

В результате так называемой "антитеррористической операции" спецслужб России были ликвидированы все террористы. Однако 130 заложников отравились неизвестными газом (174, по утверждению общественной организации "Норд-Ост"). Еще более 700 человек были ранены. Люди погибли, в частности, и из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи. Приказ о штурме отдал лично диктатор Владимир Путин.

Подробности: в течение трех дней российские силовики проводили переговоры с террористами. А уже в пять утра 26 октября российские силовики применили усыпляющий газ и начали штурм здания.

Путин лично приказал приступить к штурму, поскольку террористы якобы "планировали устроить расстрел заложников на Красной площади с целью оказать давление на политическое руководство России".

ФСБ утверждала, что причиной смерти многих заложников стало не применение ими газа, химический состав которого до сих пор неизвестен, а из-за "обострения хронических болезней" у находившихся в заложниках людей. Сами чеченцы не убили ни одного человека.

В трагедии "Норд-Оста" ряд аналитиков также нашли след путинских спецслужб. В частности, адвокат Михаил Трепашкин утверждал, что перед терактом Мовсар Бараев был замечен в Москве на месте встречи с приезжающими на автомобилях администрации Путина людьми.

А бывший сенатор Сергей Пугачев говорил, что во время теракта МВД перехватило переговоры, в которых другой организатор теракта Руслан "Абубакар" Эльмурзаев якобы получал команды от сотрудников ФСБ.

Взрывы во время рок-фестиваля в Москве

5 июля 2003 года в результате двух взрывов на аэродроме "Тушино" в Москве, где проходил рок-фестиваль "Крылья" погибли 16 человек, около 20 были ранены.

По официальной версии, взрывы совершили женщины-смертницы – они взорвали себя в толпе у входа на аэродром, когда их остановили для проверки документов.

На теле одной из женщин был обнаружен невредимый паспорт по имени 20-летней уроженки чеченского поселка Курчалой Залихан Елихаджиевой, что, по замыслу властей РФ, должно было усилить версию о "чеченском следе" в теракте.

Захват школы в Беслане

В школе №1 города Беслан в Северной Осетии 1 сентября 2024 года террористы захватили 1128 заложников – преимущественно детей, их родителей и работников школы, которые пришли на праздничную линейку.

Российские власти с самого начала начали врать о реальном количестве заложников, уменьшая ее в разы.

После провала переговоров российские силовики приступили к штурму с применением огнеметов, гранатометов и тяжелой военной техники. Большинство людей пострадали именно из-за применения оружия массового поражения и пожара в здании, которое началось в результате его применения.

По официальной версии России тогда погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Ранения получили 783 человека.

Террористы были членами группировки "Риядус Салихин". Чеченский главарь Шамиль Басаев требовал выведения российских войск из региона, где шла война, и признания независимости республики.

Точное количество жертв неизвестно. В течение месяцев после теракта родственники некоторых жертв не знали, живы ли их дети, поскольку больницы были полностью изолированы от внешнего мира.

Через два месяца после теракта, когда обломки поврежденной школы были вывезены на свалку в окрестностях Беслана, местный водитель Муран Кацанов нашел там человеческие останки и документы, удостоверяющие личность. Эта находка в дальнейшем вызвала еще большее возмущение, а также подвергла сомнению точное количество жертв, озвученное Россией.

Это событие имело опасные и политические последствия в России, что привело к ряду реформ федерального правительства, консолидировавших власть в Кремле и усиливших полномочия президента России.

С самого начала теракта российские власти подверглись критике со стороны ряда наблюдателей и общественных организаций. В частности, выдвигались обвинения в использовании чрезмерной силы при проведении штурма, что привело к многочисленным жертвам, обвинениям в дезинформации и цензуре в СМИ.

Теракты в метро

В метро России с 1996 по 2017 год произошло девять терактов. Первый – в Москве 11 июня 1996 года на перегоне между станциями "Тульская" и "Нагатинская". Под пассажирским сиденьем сработала бомба мощностью 500 г тротила. Погибли четыре человека, еще 12 получили ранения. Через полтора года были задержаны двое подозреваемых, имена которых не разглашались.

Теракт на станции "Пушкинская" в Москве 8 августа 2000 года. Тогда погибли 13 человек, еще 118 получили ранения.

Взрыв между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" 6 февраля 2004 года. Бомбу, начиненную металлическими предметами, мощностью около 4 кг тротила, взорвал террорист-смертник, погиб 41 человек, 250 получили ранения.

31 августа 2004 года на станции "Рижская" в Москве погибли десять человек, в том числе и два террориста. Еще 46 получили ранения.

29 марта 2010 в подземке Москвы сработали две бомбы: на станции "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 40 человек, более 70 были госпитализированы.

Устройство было активировано двумя смертницами, мощность каждого из взрывных устройств составила 3 килограмма в тротиловом эквиваленте. Российские спецслужбы выдвинули версию о том, что одной из смертниц могла быть Марха Устарханова, вдова Саид-Эмина Хизриева, убитого при подготовке покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова.

Однако российский экономист Андрей Илларионов и так называемый националист Эдуард Лимонов выдвинули версию, что теракты совершены ФСБ, их цель – дальнейшее ограничение гражданских свобод, еще большая централизация власти.

3 апреля 2017 г. взрыв неустановленного устройства произошел в метро Санкт-Петербурга, в вагоне на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 14 человек вместе с главным подозреваемым, еще полсотни были ранены. Ответственность за теракт никто не взял.

Катастрофа поезда "Невский экспресс"

27 ноября 2009 года, по версии следствия, произошел подрыв взрывного устройства под электровозом, курсировавшим по маршруту Москва-Санкт-Петербург. В результате был вырван кусок рельса длиной более 50 см.

По мнению следователей, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг тротилового эквивалента.

Российские официальные лица заявили сначала о 39 погибших и 95 раненых, но позже уменьшили число погибших до 27 человек (среди них были и чиновники). По данным российского правительства и служб помощи, катастрофа явилась следствием террористического акта, крупнейшего в России за пределами Северного Кавказа за последние годы.

В марте 2010 года, в ходе спецоперации, убит Саид Бурятский, лидер боевиков, признанных ответственными за совершение теракта. В то время директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что правоохранительные органы РФ уничтожили 26 членов преступной группировки и еще 14 человек были арестованы. Известный российский писатель и публицист Виктор Суворов заявил, что взрыв экспресса был спланирован Кремлем.

"У России есть правило: если кто-то хочет устраивать акции протеста, то должен через десять дней получить разрешение от власти. Так вот, в Москве правящая фракция "Единая Россия" устроила сразу же после взрыва "Невского экспресса" акцию протеста против терроризма. Мой один знакомый в Москве – кстати, тоже искатель правды, как и я, спросил: "Как это так? Если я организую какой-то протест, то мне нужно ждать разрешение десять дней, а вот они сразу после взрыва устроили акцию". Ему сразу же прислали ответ: "Единая Россия" заранее просила разрешения", – рассказал публицист.

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