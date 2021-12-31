Рыцарь года: 17-летний парень спас жизнь дорогой на свидание

Рыцарь года: 17-летний парень спас жизнь дорогой на свидание

В прямом эфире состоялось знакомство с одним из победителей ежегодной премии ТСН “Ті, що вражають”.

Недавно завершилось голосование за номинантов ежегодной премии ТСН "Ті, що вражають". Зрители 1+1 в течение двух недель выбирали самые яркие истории украинцев, которые проявили отвагу, милосердие, стойкость и решительность во время событий уходящего года и стали героями сюжетов ТСН.

С одним из них состоялось знакомство 31 декабря в прямом эфире ТСН в студии под открытым небом на Софийской площади в Киеве.

Эта история произошла в начале ноября 2021 года. В городе Мелитополе водителю маршрутного такси стало плохо прямо за рулем, автобус начал выезжать на встречную полосу. В салоне маршрутки находилось с десяток пассажиров, до неизбежной аварии оставались секунды.

Тогда один из пассажиров, 17-летний Александр Оганьян, успел метнуться с последних сидений, перехватить водительский руль и вернуть маршрутку на свою полосу. А дальше – вызвал “скорую” и полицию. До прибытия экстренных служб он оказывал водителю маршрутки помощь. Все это происходило на глазах девушки, с которой в тот день у Александра было первое свидание.

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Александра Оганьяна и его девушку Викторию, ставшую очевидцем героического поступка своего парня, пригласили на прямой эфир.

Как рассказал юноша, который смело бросился к рулю, на тот момент он даже не имел водительских прав. Только в феврале 2022 года он закончит водительские курсы и планирует сдать экзамен. Кстати, в будущем он планирует обрести профессию спасателя.

Первые навыки оказания медицинской помощи, как рассказал Александр, он получил у скаутской организации "Пласт".

Девушка героя, спасшего водителя маршрутки, говорит, что считает его настоящим героем. "Я им горжусь", — говорит Виктория.

17-летний Александр Оганьян спас маршрутку от неизбежного столкновения "Поражающие"

Напомним, “Ті, що вражають” – это ежегодная премия ТСН, в которой традиционно награждают украинцев, проявивших устойчивость, смелость, решительность в событиях уходящего года и ставших героями сюжетов ТСН. Миссия проекта – вдохновить людей, подкрепить их веру в себя и лучшее будущее нашей страны.

Смотрите новые истории семерых победителей нынешней премии ТСН "Ті, що вражають" в первую неделю нового 2022 года в 19:30 только в ТСН на 1+1.

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