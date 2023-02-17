Рынок недвижимости ожил, а вот цены на квадратные метры полезли вниз: где квартира стала самой выгодной

Квартир продается в разы меньше, чем до войны, но все же больше, чем летом и осенью 2022 года.

Риелторы заметили, что количество договоров купли-продажи имущества зависит от побед на фронте, а цены – от географии войны – чем ближе к линии столкновения и опасностей, тем падение ощутимее, говорится в ТСН.

“Это мое наследие и честно говоря, я не собиралась его продавать. Я планировала здесь жить позже, когда дети станут взрослыми”, – говорит о своей квартире Леся Маджара.

Сейчас большинство времени она с семьей проводит на Закарпатье, там дети уже пошли в школу, так что там и планирует ближайшее будущее, поэтому вынуждена продать свою двухкомнатную квартиру в столице. Она расположена на втором этаже "хрущевки", недалеко от центра и всего в нескольких минутах пешком от метро. Раньше на такие квартиры был большой спрос, а сейчас, говорят риэлторы, люди вкладывают деньги очень осторожно и все хотят купить по самой выгодной цене.

Ранее такую квартиру можно было продать за 60 тысяч долларов, пока на предложение 54 тысячи покупатели пока не отзываются.

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Цены на недвижимость действительно упали, говорят специалисты, хотя объемы продаж растут с каждым месяцем по всей Украине, цены зависят от географии боевых действий. “И Харьков, и Запорожье, и Николаев тоже сделки совершались. Единственное, что цены снизились. Харьков – процентов на 40-50 понижения цен. Киев – процентов на 10 – до 20%. А западная Украина – она не потеряла, цены остались на довоенном периоде. Единственное – Закарпатская область цены увеличились процентов на 30. Там объемы рынка были небольшими, а желающих приобрести увеличилось”, — убеждает президент ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

Достаточно безопасным регионом считается и Прикарпатье. Здесь, в отличие от центра и востока страны, выросли продажи даже первичной недвижимости. "70% наших клиентов – это люди, которые проживают в 100-км зоне от областного центра. Далее это люди, которые не проживают, но хотят вложить свои средства”, — рассказывает представитель строительной компании Олег Андрухов.

Пик покупок здесь пришелся на август-сентябрь и риэлторы связывают это с успешным контрнаступлением наших военных в Харьковской и Херсонской областях. Но по законам рынка – вместе со спросом выросли и цены на новостройку. "Стоимость растет на 20-30%, она и до войны росла, но 22 года добавились инфляционные процессы — колебания доллара от 28 до 40. К началу войны квадратный метр стоил 500 долл, то сегодня 580 долл", — добавляет Олег.

Риэлторы говорят, рынок первичной недвижимости пострадал больше всего и особенно в центральных и восточных регионах. Хотя ни одна компания официально не обанкротилась, наоборот — пытаются достроить начатые объекты. Еще ждут государственные программы восстановления и компенсации потерявшим жилье. По мнению застройщиков, за счет этих денег рынок первичной недвижимости сможет очнуться.

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