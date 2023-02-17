Рынок недвижимости ожил, а вот цены на квадратные метры полезли вниз: где квартира стала самой выгодной

Квартир продается в разы меньше, чем до войны, но все же больше, чем летом и осенью 2022 года.
Риелторы заметили, что количество договоров купли-продажи имущества зависит от побед на фронте, а цены – от географии войны – чем ближе к линии столкновения и опасностей, тем падение ощутимее, говорится в ТСН.
“Это мое наследие и честно говоря, я не собиралась его продавать. Я планировала здесь жить позже, когда дети станут взрослыми”, – говорит о своей квартире Леся Маджара.
Сейчас большинство времени она с семьей проводит на Закарпатье, там дети уже пошли в школу, так что там и планирует ближайшее будущее, поэтому вынуждена продать свою двухкомнатную квартиру в столице. Она расположена на втором этаже "хрущевки", недалеко от центра и всего в нескольких минутах пешком от метро. Раньше на такие квартиры был большой спрос, а сейчас, говорят риэлторы, люди вкладывают деньги очень осторожно и все хотят купить по самой выгодной цене.
Ранее такую квартиру можно было продать за 60 тысяч долларов, пока на предложение 54 тысячи покупатели пока не отзываются.
Цены на недвижимость действительно упали, говорят специалисты, хотя объемы продаж растут с каждым месяцем по всей Украине, цены зависят от географии боевых действий. “И Харьков, и Запорожье, и Николаев тоже сделки совершались. Единственное, что цены снизились. Харьков – процентов на 40-50 понижения цен. Киев – процентов на 10 – до 20%. А западная Украина – она не потеряла, цены остались на довоенном периоде. Единственное – Закарпатская область цены увеличились процентов на 30. Там объемы рынка были небольшими, а желающих приобрести увеличилось”, — убеждает президент ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.
Достаточно безопасным регионом считается и Прикарпатье. Здесь, в отличие от центра и востока страны, выросли продажи даже первичной недвижимости. "70% наших клиентов – это люди, которые проживают в 100-км зоне от областного центра. Далее это люди, которые не проживают, но хотят вложить свои средства”, — рассказывает представитель строительной компании Олег Андрухов.
Пик покупок здесь пришелся на август-сентябрь и риэлторы связывают это с успешным контрнаступлением наших военных в Харьковской и Херсонской областях. Но по законам рынка – вместе со спросом выросли и цены на новостройку. "Стоимость растет на 20-30%, она и до войны росла, но 22 года добавились инфляционные процессы — колебания доллара от 28 до 40. К началу войны квадратный метр стоил 500 долл, то сегодня 580 долл", — добавляет Олег.
Риэлторы говорят, рынок первичной недвижимости пострадал больше всего и особенно в центральных и восточных регионах. Хотя ни одна компания официально не обанкротилась, наоборот — пытаются достроить начатые объекты. Еще ждут государственные программы восстановления и компенсации потерявшим жилье. По мнению застройщиков, за счет этих денег рынок первичной недвижимости сможет очнуться.
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