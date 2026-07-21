Работа в Украине

Реклама

Война, продолжающаяся уже пятый год, значительно изменила ситуацию на рынке труда Украины. Главная реальность — правила игры теперь устанавливает не работодатель, а работник. Конечно, при условии, что он умеет делать что-то полезное. Это, похоже, единственное, к чему за годы войны не адаптировался украинский рынок труда: хроническая и масштабная нехватка рабочей силы.

Как выглядит структура украинского рынка труда сегодня, кто зарабатывает больше всего, как женщины, ветераны и пенсионеры становятся новой опорой экономики — читайте в аналитическом обзоре на сайте ТСН.ua.

Зарплата свыше 30 000 грн — кто её получает

По последним официальным данным Госслужбы статистики, средняя зарплата по Украине по состоянию на май почти достигла 31 тыс. грн (30 961 грн). Однако за «средней температурой по больнице» скрывается отраслевая и географическая диспропорция. Как пояснил член Экономического дискуссионного клуба, заслуженный экономист Украины Олег Пендзин, во-первых, общенациональный показатель существенно завышают Киев и область: в столице средняя официальная зарплата в настоящее время превышает 47 тыс. грн, в Киевской области составляет более 32 тыс. грн. А в Черновицкой, Кировоградской и Черниговской областях реальные цифры колеблются в пределах 22–23тыс. грн.

Реклама

Во-вторых, официальная статистика Госстата традиционно учитывает только крупные и средние предприятия с численностью работников от 10 человек. Мелкий бизнес, сфера услуг, индивидуальные предприниматели и около 3 млн неформально занятых остаются за пределами статистики. Олег Пендзин отметил, что реальная медианная зарплата (сумма, которую получает большинство работников «посередине») в регионах Украины держится на уровне20–23тыс. грн.

У кого же высокие зарплаты?

По данным кадровых порталов Work.ua и robota.ua, акцент сместился с «креативного сектора» (маркетинг, PR, дизайн), где в настоящее время наблюдается значительный избыток кадров и сокращение количества вакансий, на реальный сектор и обеспечение базовой жизнедеятельности страны.

Лидирующая отрасль — ИТ, здесь средний доход составляет 77 тыс. грн в месяц.

Наибольшим спросом по-прежнему пользуются «синие воротнички» — люди, работающие физически. Работодатели вынуждены конкурировать за них в финансовом плане.

Реклама

Строительство. Каменщики, фасадчики и облицовщики сегодня могут рассчитывать на заработок в размере 55–65 тыс. грн. Средний уровень заработной платы в отрасли составляет 35 тыс. грн.

Транспорт и автобизнес. Водители международных и внутренних рейсов, автослесари и машинисты спецтехники (экскаваторщики, крановщики) зарабатывают в среднем 34 тыс. грн, а узкие специалисты — от 45 тыс. грн.

Рабочие специальности и производство. Электрики, сварщики и монтажники получают в среднем 33 тыс. грн. Зарплаты комплектовщиков и подсобных рабочих на производствах начинаются от 25 тыс. грн.

Бюджетный сектор: кому много, кому мало

На высокий уровень средних заработков влияют еще два фактора: зарплаты чиновников и денежное довольствие военнослужащих. По данным официального дашборда (интерактивной информационной панели) Минфина, средняя зарплата в аппаратах центральных органов власти в мае составила 60,7–65 тыс. грн. В территориальных органах областного уровня чиновники получают меньше — в среднем 36 тыс. грн, но все равно выше средней зарплаты по Украине, что также увеличивает ее величину.Расчетная средняя зарплата военных в Украине составляла примерно 50–60 тыс. грн, это средний показатель между тыловыми службами и теми, кто выполнял задачи на первой линии обороны.

Обещанное властями повышение зарплат начинают ощущать на себе врачи и учителя. Врачам первичной и неотложной помощи удалось поднять зарплаты до 35 тыс. грн благодаря дополнительному финансированию через НСЗУ. Для учителей реформа финансирования разбита на два этапа на 2026 год: с 1 января их оклады выросли на 30% (средняя выплата поднялась до 21 тыс. грн), а с 1 сентября запланирован второй этап повышения ещё на 20%, что должно вывести средний доход педагога на уровень 30 тыс. грн.

В то же время сфера культуры, театры, музеи и местные органы власти в регионах финансируются по остаточному принципу. Рядовой специалист ОТГ (объединенной территориальной общины) или артист филармонии вынуждены выживать на 11–15 тыс. грн, а технический персонал бюджетных учреждений получает минимальную зарплату, которая с начала года составляет 8647 грн (6658 грн на руки).

Тенденции года: женская революция, пенсионеры снова «в строю», спрос на ветеранов

Эксперты рекрутинговых порталов выделяют три основные тенденции, определяющие рынок труда в этом году.

Реклама

Наем с учетом потенциала и преодоление гендерных барьеров

Доля вакансий для людей без опыта на Work.ua достигла исторического максимума — 47% от всех объявлений. Работодателям выгоднее нанять мотивированного человека с базовыми навыками и обучить его конкретным процессам внутри компании. Количество женщин среди соискателей стабильно растет. Бизнес активно инвестирует в переквалификацию, женщины всё чаще осваивают профессии, которые раньше считались сугубо мужскими — от управления тяжёлой строительной техникой и работы на производственных линиях до логистического менеджмента, энергетики и инженерии.

Вторая молодость «дедушек и бабушек»

Эйджизм (предвзятое отношение к человеку из-за его возраста) на украинском рынке труда практически исчез. Массовая миграция трудоспособного населения за границу и мобилизация заставили бизнес вспомнить об опытных и ответственных работниках старшего поколения. Аналитики robota.ua отмечают: сейчас работодатели активно охотятся за ними. Кандидаты в возрасте 55–70 лет обладают рядом преимуществ: высокая дисциплина, жизненный опыт, отсутствие необходимости в декретных отпусках и , главное , — они не склонны менять компанию каждые полгода в поисках динамичного развития.

Реклама

Вот отрасли, в которых сейчас больше всего пенсионеров.

– Производство : нехватка технических специалистов вернула на заводы «старую гвардию». Электрики, станочники, инженеры-технологи, мастера инструментальных цехов, которые уже вышли на пенсию, вновь возглавляют производственные процессы и становятся наставниками для молодежи.

– Школы , профессиональные колледжи и лицеи держатся на педагогах старшего возраста. Их опыт помогает поддерживать высокий уровень качества образования в условиях кадрового кризиса.

– Опытные бухгалтеры, делопроизводители и кадровики «старой школы». Их ценят за скрупулёзность и глубокое понимание нормативной базы.

Реклама

– Розничная торговля и сфера услуг: в сетях супермаркетов, почтовых операторах, аптеках пожилые люди успешно работают кассирами, продавцами-консультантами, упаковщиками и т. д.

Ветераны и работники с инвалидностью

Важным событием года стала интеграция ветеранов войны и людей с инвалидностью. К сожалению, их число растет, и вопрос их возвращения на работу стал государственным экономическим приоритетом. По данным аналитиков рекрутинговых порталов, количество вакансий с пометкой «готов принять ветерана» или «работа для людей с инвалидностью» за последний год выросло на 64%.

Ветераны с тяжелыми ранениями или ампутациями демонстрируют высокую эффективность в сферах, требующих концентрации и стрессоустойчивости: кибербезопасность, ИТ, управление беспилотными системами (пример — агросектор), мониторинг данных и логистический анализ. Крупные агрохолдинги и промышленные гиганты создают программы адаптации, инвестируя в безбарьерность офисов (пандусы, подъемники, автоматизированные рабочие места) и курсы корпоративной этики для коллективов.

Реклама

Прогноз на III квартал

Вакансии

Согласно обновленным прогнозам Work.ua и robota.ua, в третьем квартале количество вакансий стабилизируется на уровне110–115тысяч. Это означает, что зарплаты перестанут быстро расти. Помимо обещанных высоких заработков, усилится влияние таких факторов, как официальное трудоустройство и гарантия отсрочки от мобилизации. В секторе микро- и малого бизнеса возрастет риск перехода в «тень». Из-за опасений мобилизации кандидаты-мужчины будут чаще отказываться от официальных вакансий в пользу неофициальной занятости. Сохранится спрос на специалистов-пенсионеров, ветеранов и женщин, владеющих «мужскими» профессиями: водителей грузового и специального транспорта, мастеров на производстве и т. д.

Зарплаты

Бизнес окончательно откажется от практики повышения окладов всем категориям сотрудников. Повышение коснется исключительно ключевых технических специалистов, дефицитных «синих воротничков» и менеджеров, которые напрямую влияют на доход компании. Средний размер повышения составит 10–12%. Вместо повышения окладов продолжится переход на гибкие премии и KPI (ключевые показатели эффективности). Например, в отделе продаж типичным КРІ является выполнение плана в процентах или размер среднего чека, а в маркетинге — стоимость привлечения одного клиента. Не стоит ожидать существенного роста доходов в офисном или административном секторах.

Новости партнеров