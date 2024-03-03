Рынок труда в Киеве и Львове: в каких городах больше платят и кого ищут

Из-за войны и мобилизации рынок труда в Украине переживает нелегкие времена. Множественным предприятиям и компаниям приходится работать в условиях дефицита специалистов.

Сайт ТНС.ua выяснял, что происходит с трудоустройством и зарплатам в Киеве и Львове.

Общие тенденции

Эксперты отмечают, что рынок труда уже привык к условиям работы во время войны. С начала широкомасштабного вторжения по количеству вакансий рынок труда восстановился на 93%, сообщают на портале work.ua.

Количество вакансий за два года войны увеличилось в сферах: медицина и фармацевтика, образование и наука, охрана и безопасность, юриспруденция, розничная торговля.

Несколько уменьшилось количество вакансий в сферах: IT, строительство и архитектура, делопроизводство, страхование, телекоммуникации и связь.

Из-за мобилизации дефицит персонала ощущается во многих регионах Украины. Люди больше ищут отдаленную работу. Хотя в январе на рынке труда прибавилось соискателей, из-за чего возросла конкуренция.

По числу вакансий рынок труда восстановился на 93% / Фото: https://ua.depositphotos.com/

Кадровый дефицит

Работодатели как во Львове, так и в Киеве вынуждены увеличивать к кандидатам как требования трудоустройства (сейчас стало актуальным требование – знание английского языка), так и уровень зарплат. Кстати, средний показатель зарплат по стране составляет уже 20 тысяч гривен.

Работа в Киеве / Фото: ТСН.ua

"Что касается западных регионов, то там кадровый дефицит более ощутим, чем в центральных и восточных, потому что трудовая миграция "вымывала" отсюда людей на протяжении многих лет. К тому же, как видим из опросов наших беженцев, именно из западного региона выехала за границу достаточно большая часть трудоспособного населения", — рассказывает сайту ТСН.ua Татьяна Пашкина, HR-экспертка.

Она добавляет, что с началом войны произошло большое перемещение бизнесов с востока Украины на запад.

"Соответственно, в западных регионах, в том числе, и во Львове возросло количество работодателей. Насколько мне известно на запад переехало 800 крупных предприятий, а 600 уже возобновили работу. А для этого были нужны люди, потому что не все сюда переехали вместе со своим персоналом. Поэтому существует потребность в рабочих руках и работодатели вынуждены поднимать заработную плату, чтобы подобрать квалифицированный персонал", — рассказывает Татьяна Пашкина.

Есть потребность в квалифицированных кадрах / Фото: Pexels

Сколько платят в Киеве и Львове?

Эксперты соглашаются, что война существенно отразилась на рынке труда крупных городов.

"Львов понемногу перетягивает на себя столичные доспехи. Например, по уровню заработной платы он раньше никогда не был на втором месте среди украинских городов миллионников, а сейчас есть. По вакансиям в регионах средняя заработная плата во Львове — 20 тысяч гривен. Тогда как в Киеве она составляет 22,5 тысячи гривен. Зарплаты во Львове растут из-за потребности в квалифицированных кадрах. Например, зарплата продавца-консультанта в разных городах Украины составляет 15 тысяч гривен, а у львовских продавцов-консультантов — 17 тысяч гривен ", — рассказывает Татьяна Пашкина.

Львов на втором месте по уровню зарплат / Фото: pixabay.com

Эксперт добавляет, что по стоимости аренды квартир Львов почти сравнялся с Киевом, а в некоторых сегментах даже превзошел его.

"По показателям занятости офисных центров Львов также обошел Киев. Там строят новые офисы и индустриальные парки, потому что потребность в них высока. То есть во Львове сейчас почти столичная атмосфера. Единственное отличие — здесь заметна большая активность работников ТЦК и СП, что, конечно, сказывается на рынке труда и не только", — заключает Татьяна Пашкина.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о кадровом голоде из-за мобилизации: эксперт ошарашил прогнозом транспортного апокалипсиса в Киеве.

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