Рынок труда в Украине: кто получает больше и сколько сейчас безработных — статистика

Больше всего работодатели сейчас ищут специалистов в сфере обслуживания, сфере продаж и закупки, а также рабочих специалистов.

По состоянию на начало мая 2023 года статус безработного в Украине имеют 127 тысяч человек. Стоит отметить, что это только зарегистрированные безработные, так что их может быть гораздо больше. Большинство из них женщины – 72%. Официально безработных мужчин – 28%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости

Половина безработных имеют высшее образование

Почти половина зарегистрированных безработных (43%) имеют высшее образование. Еще 36% — профессионально-техническое, 21% — общее среднее образование.

В службе занятости на начало месяца было зарегистрировано 36,7 тысяч вакансий. Это почти на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. То есть, в среднем по Украине, на одно свободное рабочее место, по официальным данным, претендуют три безработных.

Средняя зарплата в Украине

Средняя заработная плата в вакансиях, содержащихся в государственной базе данных, составляет 11 тысяч гривен. В частности, самая высокая заработная плата в следующих областях:

государственное управление и оборона – 17,9 тыс. грн;

Сфера информации и телекоммуникаций – 15 тыс. грн;

Учреждения здравоохранения — 12,4 тыс. грн;

Добывающая промышленность и разработка карьеров – 12,2 тыс. грн;

Сфера поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 11,7 тыс. грн;

Финансы и страховая деятельность — 11,6 тыс. грн;

Водоснабжение, канализация, обращение с отходами — 11,5 тыс. грн;

Перерабатывающая промышленность – 11,3 тыс. грн;

Сфера транспорта – 11,3 тыс. грн;

Строительство – 11,2 тыс. грн.

Наибольшее количество вакансий зарегистрировано в центрах занятости Киева — 6,1 тысяча, Львовской области — 5,4 тысячи вакансий, Днепропетровской области — 2,8 тысяч вакансий, Хмельницкой области — 2,1 тысяча вакансий и Киевской области — 2 тысячи вакансий.

Кто получает больше всего

По данным крупнейшего сайта по поиску работы Work.ua, средняя зарплата в Украине на конец мая 2023 года составляет 15 850 гривен. Она рассчитана на основе данных из 82 830 активных вакансий и обновляется еженедельно.

Наиболее высокооплачиваемая сфера деятельности – топменеджмент и руководство высшего звена. В общем, чем больше населенный пункт, тем выше зарплата и больше предложений.

Средняя заработная плата по сферам деятельности:

IT, компьютеры, интернет — 18 032 грн

Администрация, руководство среднего звена — 18 530 грн

Строительство, архитектура — 17 693 грн

Бухгалтерия, аудит — 14 150 грн

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм — 14 452 грн

Дизайн, творчество — 15 733 грн

СМИ, издательство, полиграфия — 14 935 грн

Красота, фитнес, спорт — 15 932 грн

Культура, музыка, шоу-бизнес — 15 806 грн

Логистика, склад, ВЭД — 15 446 грн

Маркетинг, реклама, PR — 17 580 грн

Медицина, фармацевтика — 17 180 грн

Недвижимость — 24 687 грн

Образование, наука — 14 617 грн

Охрана, безопасность — 14 473 грн

Продажа, закупка — 18 495 грн

Рабочие специальности, производство — 16 038 грн

Розничная торговля — 13 034 грн

Секретариат, делопроизводство, АХО — 14 134 грн

Сельское хозяйство, агробизнес — 17 230 грн

Страхование — 15 067 грн

Сфера обслуживания — 14 699 грн

Телекоммуникации и связь — 15 643 грн

Топменеджмент, руководство высшего звена — 23 981 грн

Транспорт, автобизнес — 19 473 грн

Управление персоналом, HR — 17 813 грн

Финансы, банк — 13 752 грн

Юриспруденция — 15 378 грн

Стоит отметить, что расчеты средней зарплаты произведены по методу средневзвешенного арифметического значения. Он позволяет приводить к минимуму влияние отдельных вакансий и резюме с неправдоподобными зарплатами. Резюме и вакансии без указания зарплаты в статистике не учтены.

Больше сейчас ищут специалистов в сфере обслуживания (более 16 тысяч вакансий), рабочих специалистов (14 тысяч вакансий) и сфере продаж и закупки (почти 12 тысяч вакансий).

Прогноз НБУ

Национальный банк Украины ожидает, что в 2023 году возобновится рост реальных заработных плат. Однако он будет сдерживаемым инфляцией и неравномерным по секторам и регионам, говорится в "Инфляционном отчете". В то же время, номинальные зарплаты будут расти ежегодно быстрыми темпами.

Так, в 2023 году прогнозируется рост номинальной заработной платы на 21,9%, а реальной — на 3,7%.

Этому будут способствовать дальнейшая адаптация реального сектора к работе в условиях высоких рисков и довольно мягкая фискальная политика. В дальнейшем основным фактором станет увеличение спроса на рабочую силу в условиях ускорения экономического роста", — говорится в отчете.

Отмечается, что бизнесы будут повышать выплаты из-за опасений потерять квалифицированный персонал, потому что возникает все больше сложностей с поиском новых специалистов. Однако безработица будет оставаться выше довоенного уровня.

Напомним, что в Украине обсуждается перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планируют увеличить.

Читайте также: