Ржавые трубы, вода и отсутствие финансирования: как выглядят настоящие убежища в спальных районах Киева

В Киеве проверили убежища / © Associated Press

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В Киеве проверяют убежища. В большинстве из них на полу стоит вода, на стенах — ржавые трубы, которые могут прорваться в любой момент. И в довершение всего — ужасная вонь, говорит представитель Офиса омбудсмена.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

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93% убежищ не соответствуют требованиям: данные Офиса омбудсмена

Офис омбудсмена проводит проверку укрытий по всей Украине еще с прошлого года. Особое внимание уделяется местам, куда вражеские ракеты и дроны попадают чаще всего. Этот подвал, например, расположен в столичном Святошине.

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«Мы провели мониторинг более тысячи укрытий. Все они были отмечены на карте, то есть были подтверждены как укрытия. Судя по тому, что я увидел во время нашего мониторинга, 93% укрытий не соответствуют своему основному функциональному назначению! Формально это укрытие: помещение в подвале или на первом этаже, без окон. То есть всё сделано формально. Фактически находиться там нельзя», — подчеркивает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

За почти год владельцам или балансодержателям было выписано более 3 тысяч предписаний. Впрочем, в ведомстве признают: их часто просто игнорируют. При этом на карте такие объекты до сих пор продолжают числиться как официальные хранилища.

«Сейчас мы наблюдаем бездействие многих органов власти, тем более что они обязаны контролировать состояние укрытий. Все они прошли юридическую проверку, но их материально-техническое состояние таково, что там нет ни ремонта, ни кондиционирования. И вообще там сложно находиться не то что часами, а даже несколько минут», — добавляет омбудсмен.

Масштабную проверку укрытий инициировало также правительство. Речь идет не только о наличии укрытий, но и об их реальном состоянии, а также о круглосуточном беспрепятственном доступе к ним.

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Контрасты столицы: от образцовых подвалов до угрозы «свариться» под трубами

Вместе с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям Шевченковского района журналисты посетили один из жилых домов. Сразу бросается в глаза: местные жители заботятся об укрытиях и не игнорируют тревоги. Само укрытие отремонтировано, мест в избытке, есть заготовленные вещи.

Впрочем, таким убежищем может похвастаться далеко не каждый дом. Убежище в своём панельном доме на Троещине показывает киевлянка Ирина. Даже на фото это мало похоже на безопасное убежище, а в условиях отключений электричества и холода прошлой зимой — тем более.

«Мы ходили в укрытие, и мы, наверное, единственные, кто спускался из всего подъезда. Там бывали люди, но очень редко. Это коммуникации, это трубы. Я слышу, как стекает вода, когда кто-то спускает воду в туалете или принимает душ. Я чувствую тепло от горячих батарей и понимаю: если там где-то что-то обрушится, мы либо сваримся, либо нас завалит. Это не укрытие, это просто самоуспокоение», — делится Ирина.

Проблема Троещины: отсутствие подвалов и выбор между транспортной развязкой и укрытиями

Но, по крайней мере, в этом доме есть подвал. Во многих многоэтажках Троещины нет даже подвальных помещений, а метро в этом районе отсутствует. Поэтому в качестве убежищ служат парковки, подземные переходы и укрытия в учебных и медицинских учреждениях.

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Всего в этом самом густонаселенном районе столицы — около 280 убежищ, которые не покрывают и половины потребностей населения. Об этом рассказал Максим Бахматов. По его словам, городу не раз говорили об этой проблеме, но результата нет: на строительство укрытий возле жилых домов либо не выделяют финансирование, либо процесс слишком зарегулирован (деньги выделяют, но из-за длительных процедур их не успевают освоить, и они возвращаются в бюджет).

Быстро решить проблему, уверен Бахматов, можно было бы с помощью мобильных укрытий. Они защищают не от всех угроз, но их отсутствие — ещё большая опасность, ведь в районе уже фиксировали случаи гибели людей по дороге в убежище.

«За три месяца можно построить укрытия для 200 000 человек. Но обратите внимание: чтобы обеспечить укрытиями 100 000 человек, потребуется 3 миллиарда гривен. При этом 8 миллиардов гривен потратили на развязку на Оболони. Транспортная развязка очень нужна, но сейчас она строится на фоне всеобщего возмущения. Ведь нужно укрывать людей, нужно спасать людей!» — возмущается Максим Бахматов.

Школы и больницы — лучшие укрытия, но киевляне предпочитают метро

В ГСЧС признают: в настоящее время лучшее состояние укрытий наблюдается именно в образовательных и медицинских учреждениях. Там они надежны и построены с соблюдением всех строительных норм и норм безопасности.

Например, в убежище одного из лицеев — толстые стены, система кондиционирования, два выхода, туалеты, душ и водоснабжение. Директор учреждения отмечает, что во время ночных тревог сюда приходят целые семьи.

«Они приходят семьями и заботятся о своей безопасности. И знают, что им здесь предоставят возможность оставаться на всю ночь, независимо от продолжительности тревоги», — рассказывает директор лицея.

Другое убежище недалеко от Лукьяновки оснащено всем необходимым: генераторами, местами для сна и «Пункт несокрушимости». Согласно законодательству, днём в течение учебного года здесь будут находиться школьники, а вечером и ночью — все желающие.

Однако, как отмечают в ГСЧС, во многих укрытиях не хватает людей, ведь киевляне отдают предпочтение метро. Например, на станцию метро «Лукьяновская» во время тревог приходит гораздо больше людей, потому что горожане убеждены: метро — лучшая защита от баллистических ударов.

В Шевченковском районе продолжаются проверки ГСЧС, однако специалисты уже отмечают положительную тенденцию к улучшению состояния хранилищ.

Впрочем, в макромасштабе положительные изменения лучше всего заметны там, где близко проходит линия фронта. Зато в столице, даже несмотря на постоянные ракетные удары, на замечания часто не реагируют даже после нескольких повторных проверок. И это в то время, когда число гражданских жертв российской агрессии продолжает расти.

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