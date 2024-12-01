С 1 декабря в Украине меняется порядок бронирования от мобилизации: что нужно знать

С 1 декабря в Украине будут действовать обновленные правила. В частности, заработают правила определения критичности предприятия. Поэтому большинство забронированных работников могут быть мобилизованными.

Кого могут мобилизовать по новому порядку и что еще известно об обновленных правилах бронирования трудоустроенных мужчин – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Новые правила бронирования

Зарплата в 20 тысяч грн, никаких задолженностей по уплате налогов и "добро" от Минэкономики и Минобороны. Если эти условия выполнены – ваши сотрудники забронированы. Изменения также относятся к определению статуса "критического" предприятия, региональных и отраслевых критериев. Аудит забронированных продолжался около месяца. По его итогам, чиновники доработали правила бронирования и обновили критерии критичности предприятий. Теперь все бронирования работников от мобилизации с 1 декабря будут осуществляться через "Дію". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что по результатам аудита был обнаружен ряд проблемных моментов, которые должны устранить. Выявленные нарушения касались критериев критичности предприятия, которыми злоупотреблял бизнес. Больше всего злоупотребляли зарплатным критерием.

Например, компания могла повысить размер вознаграждения работникам в преддверии признания критичности, а после получения этого статуса продолжать выплачивать более низкие официальные зарплаты (в частности, оплачивая часть в конвертах).

15 ноября Кабинет министров принял обновленное постановление о бронировании работников критически важных предприятий. Все критически важные предприятия должны будут повторно подтвердить свой статус в соответствии с новыми критериями. Это требование касается всех компаний, независимо от того, когда они в последний раз подтверждали статус критичности или до какой даты он будет действовать. На это предприятия будут иметь три месяца – до 28 февраля 2025 года. Если предприятие не сможет подтвердить свою критичность по новым правилам, то работники лишатся бронирования с 1 марта. Ряд министерств и областных органов власти должны установить критерии, согласно которым определенная компания получит статус критической важной для экономики государства, региона, общества, отрасли.

Согласно обновленным правилам бронирования предприятий, предусмотрены следующие условия:

отсрочка от призыва, установленная Минэкономики до вступления в силу постановления (до 22 ноября), будет действовать до 28 февраля 2025 года

отсрочки, назначенные через "Дію" до 22 ноября, действуют на срок, на которых их назначили, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года

критически важные предприятия, в которых этот статус истекает до 30 ноября, сохраняют его до 31 декабря 2024 года

предприятия могут получить статус критически важного, если у них нет задолженностей по налогам и ЕСВ

Как рассказал военный адвокат и юрист Центра предоставления поддержки ветеранам Роман Лихачев будет определять статус критических предприятий Минэкономики по согласованию с Минобороны. Согласно постановлению Кабмина, бронированию подлежат работники критически важных предприятий, чья заработная плата выше размера минимальной в стране (восемь тысяч гривен), умноженной на коэффициент 2,5. То есть речь идет о 20 тысячах гривен.

Бронированию могут подлежать не более 50% военнообязанных сотрудников критически важных предприятий, не имеющих других оснований для отсрочки (например, инвалидность или многодетность). В частности, юрист отметил, что в постановлении не указан возраст, по которому людей сочтут военнообязанными: с 18 до 60 или с 25 до 60.

За составление списка работников, подлежащих бронированию, по-прежнему отвечают руководители органов власти и местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций.

Начиная с 1 декабря, бронирование военнообязанных будет происходить через портал "Дія" по электронным спискам. От подачи заявки в "Дії" и до постановки военнообязанного на спецучет будет проходить до 72 часов. Ежемесячно аудиторы будут проводить мониторинг предприятий и организаций, чтобы те отвечали указанным критериям.

Количество забронированных может быть больше по отдельному решению министра обороны. Такие сотрудники также должны стоять на военном учете, иметь уточненные военно-учетные данные и не находиться в розыске.

Условия бронирования для трудоустроенных после 18 мая

В СМИ распространяли информацию, что согласно новому законодательству для бронирования работник якобы должен быть официально трудоустроен на предприятии до 18 мая 2024 года. Если человек устроится на работу после этой даты, то у него нет права на отсрочку, заявил народный депутат Богдан Кицак. По словам нардепа, по отношению к предприятиям есть одна ключевая норма, которая может привести к аннулированию бронирования большого количества трудоустроенных. По его словам, если работник устроился на работу после 18 мая 2024 и получил бронирование, то он лишается этой возможности. Впоследствии в Минэкономики опровергли заявление нардепа. Там отметили, что военнообязанные работники, трудоустроившиеся после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы по общему порядку, как и другие.

Как сообщили в Минэкономики, работники критически важных предприятий, трудоустроенных после 18 мая 2024 года, смогут получить бронирование от мобилизации. Это произойдет по общему порядку. В ведомстве отметили, что никаких требований по дате трудоустройства работника в новых требованиях к бронированию нет. В частности, порядок бронирования предусматривает, что 18 мая 2024 является датой, по состоянию на которую фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Это позволит предприятиям не уменьшать численность забронированных работников (безотносительно к конкретным работникам). Эта норма действовала и в предыдущей редакции порядка о бронировании.

Кто может потерять отсрочку

Как рассказал адвокат Роман Лихачев, новое постановление Кабмина предусматривает и процесс аннулирования отсрочек. Оно будет происходить на условиях окончания срока их действия, завершения предприятием производства товаров или выполнения работ на нужды армии, лишения учреждения статуса критически важной или ее ликвидации, увольнения военнообязанного, временное прекращение действия трудового договора и т.д. Органы, определяющие предприятия критически важными, могут проверить их соответствие критериям практически никогда.

Если же предприятие потеряет статус критически важного, то и его сотрудники уже без отсрочек и могут быть мобилизованы.

Реформирование системы мобилизации

Недавно Министерство обороны выступило с предложениями по реформированию системы мобилизации в Украине. Планируется отказ от принудительного привлечения граждан и внедрение новых механизмов военной службы. Об этом заявил глава Минобороны Рустем Умеров. Мол, Минобороны работает над вопросом человечности по мобилизации: начали работать рекрутинговый центр, а также началась цифровизация процесса, чтобы "люди знали, что у них есть выбор".

По его данным, ведомство также планирует работать и с теми украинцами, которые находятся за пределами страны, чтобы у них также был выбор пойти в армию. Умеров также сообщил, что в Министерстве обороны работают над законопроектом о ротации и демобилизации украинских военнослужащих. Ранее секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Министерство обороны подготовит проект закона об условиях демобилизации во время военного положения до 18 декабря 2024 года.

Бонусы для военных

Со своей стороны заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что запущенный в приложении "Резерв+" модуль онлайн-рекрутинга показывает, что украинцы ответственны и не ждут принудительной мобилизации, а сами делают сознательный выбор, чтобы присоединиться к Силам обороны и защитить Украину.

Она также рассказала о новых инициативах для военнообязанных. Министерство обороны намерено запустить программу лояльности для военных. Она будет называться "Плюсы". 100 крупнейших отечественных компаний смогут присоединиться к проекту и предоставлять защитникам скидки и промокоды на их услуги. Минобороны отчитывалось за цифровые продукты, которые активно внедрялись в армии в этом году. Речь идет о приложении "Резерв+". Там запустили систему онлайн-рекрутинга. В приложении можно найти почти 4 тысячи вакансий.

Кроме этого, появилась опция "отсрочки от мобилизации". Упоминали и приложение "Армия+". Сейчас им активно пользуются около полумиллиона военнослужащих. Более того, со следующего года не нужно будет идти в ТЦК, чтобы стать на учет.

Больше не придется ходить в ТЦК с бумажками и стоять в очередях, чтобы получить или продлить отсрочку. Достаточно будет отправить запрос "Резерв+". Система проверит, действительно ли вы имеете право на отсрочку — и если да, этот статус отразится в электронном военно-учетном документе.

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