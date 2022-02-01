С 1 февраля началась регистрация на основную сессию ВНО: какие нововведения ждут выпускников в этом году

С 1 февраля началась регистрация на основную сессию ВНО: какие нововведения ждут выпускников в этом году

Основная сессия ВНО стартует в конце весны и начнется с теста по физике.

С 1 февраля началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. В этом году участников тестирования не ограничивают количеством предметов, по которым можно сдавать тесты. Однако, сдать бесплатно можно максимум пять тестов, за большее количество придется платить разную цену.

Об этом 1 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Записаться на основную сессию ЗНО можно с 1 февраля до 9 марта. Среди новшеств этого года — возможность сдавать внешнее независимое оценивание хоть по всем предметам. В Украинском центре оценивания качества образования сняли ограничения, однако ввели плату. Бесплатно можно сдать ВНО максимум из пяти предметов, больше — за деньги.

Как объясняет заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, цена дополнительного ВНО зависит от самого предмета, который выбирает школьник.

"Если выбираете один из иностранных языков, там, где нужно проверять бланк ответов экзаменаторами, то это более 800 грн. Если же мы говорим о других предметах, например, географии, биологии, то это более 300 гривен", — рассказывает заместитель директора УЦОКО.

Как выпускник школы, школьник обязательно должен зарегистрироваться на четыре предмета государственной итоговой аттестации (ГИА), которые сдают в форме ВНО: украинский язык, математика, история Украины или иностранный язык и четвертый предмет на выбор.

Как отмечается, такой перечень предметов был и в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса обязательная ГИА тогда была отменена. В этом году, говорят в Минздраве, оснований для этого нет.

Как отмечают в министерстве, в прошлом году каждый третий, кто пришел на ВНО по математике, не преодолел проходного порога, то есть не смог решить даже самые элементарные задачи.

Сообщается, что основная сессия ВНО стартует в конце весны и начнется с теста по физике.

Авторы: Инна Боднар и Наталья Волосацкая.

Участники ВНО смогут сдавать любое количество предметов, но больше пяти – платно | Новости Украины

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