С 1 октября женщины в Украине должны становиться на военный учет: адвокат объяснила, кого это касается

Какие обязанности будут у женщин, которые станут на учет и будут ли их выпускать за границу.

Военный учет для женщин в Украине является добровольным. Однако уже с 1 октября 2023 года женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут обязаны регистрироваться в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Согласно новому порядку военного учета, женщины с другими специальностями, родственными военной, могут стать на учет по собственному желанию. Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua объяснила, какие обязанности будут у женщин, которые станут на учет и будут ли их выпускать за границу.

Кто должен стать на военный учет

Взятию на военный учет подлежат пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18-60 лет, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Стоит отметить, что взятие на военный учет – это не призыв на службу.

Кто может стать на военный учет по собственному желанию

Все другие пригодные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность и/или профессию, родственную военно-учетной специальности, подлежат взятию на военный учет по их желанию.

Каких профессий и специальностей это касается

Перечень таких профессий утвержден Приказом Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313. Это юриста, психологи, ветеринары, бухгалтеры, программисты, менеджеры, работники банковской системы, секретари, фотографы и т.д.

"Если открыть указанный перечень, то женщины большинства профессий подлежат взятию на военный учет, но по их желанию", — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Как стать на учет женщинам

Процедура регистрации на военный учет осуществляется в ТЦК.

Необходимые документы:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3х4.

Когда женщина приходит в ТЦК стать на военный учет, на нее заводят личное дело.

Далее она должна быть направлена на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе. Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить так же, как у мужчин: должны осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Единственное отличие – женщины должны пройти еще осмотр у гинеколога.

Какие обязанности будут у женщин, которые станут на учет

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Такие женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами.

То есть законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин.

Как насчет беременных женщин

Законом установлено, что исключением являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске. Согласно статье 73 расписания заболеваний согласно Положению о ВЛК, беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности.

“Уже призванные во время мобилизации женщины военнослужащие имеют право на освобождение со службы по беременности (независимо от течения и срока) и в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста”, – пояснила ТСН.ua адвокат.

Нужно ли самостоятельно идти в ТЦК СП

Согласно п. 51 Постановления КМУ №1487, женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете в ТЦК СП, не получали военно-учетный документ, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

"В то же время работодатели, принявшие на работу женщин, получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящие на военном учете, должны известить о принятии на работу женщину, соответствующий ТЦК СП", — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий ТЦК СП с целью взятия их на учет военнообязанных.

Смогут ли женщины выезжать за границу

Ограничения права на пересечение границы касаются военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Никаких изменений в отношении ограничения в праве выезда женщин, состоящих на военном учете, пока нет.

“Технической возможности у военнослужащих пограничной службы проверять в пункте пересечения границы сведения о пребывании женщин, пересекающих границу, на военном учете нет из-за отсутствия доступа к такой информации. Требовать у женщин дипломы в пункте пересечения о полученном образовании основания тоже отсутствуют”, – пояснила ТСН.ua адвокат.

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее уверяла, что в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин, также не планируется ограничений по выезду женщин за границу. По ее словам, с начала полномасштабной войны в Украине принудительно не мобилизовали ни одну женщину, как и с 2014 года.

Напомним, в Украине за последнюю неделю изменился ряд приказов о мобилизации во время действия военного положения. Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, по которым оценивается пригодность к военной службе и уточнило данные об "ограниченно пригодных".

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