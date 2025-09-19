С 2017 года был в плену: украинец, которого обменяла РФ, рассказал, что его поразило в Украине

Игорь Назаренко с корреспонденткой ТСН / © ТСН

Реклама

Украинцы, которых россияне взяли в плен еще до полномасштабного вторжения, сейчас удивляются привычным для других вещам.

История донецкого врача Игоря Назаренко, которого российские боевики взяли в плен из-за его проукраинской позиции — в сюжете корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

Игорь Назаренко — врач-хирург из Донецка. В плену пробыл почти 8 лет. Освободили его чуть больше месяца назад. И на вопрос, где бы он хотел встретиться с ТСН, Игорь предложил зоопарк.

Реклама

В столичном зоопарке бывшему пленнику кремля и его сестре Ирине организовали экскурсию. Эмоции после долгого плена у Игоря вызывают даже мелочи. Удивляет его, как сам рассказывает, сейчас почти все — и множество видов кофе в кафе, и возможность расплачиваться смартфоном.

«Ну, удивило то, что прогресс. Я чувствую себя совсем отсталым человеком. Восемь лет почти выпало из жизни. Удивляет все, и техника, и в медицине, и современные технологии, и все современное», — говорит Игорь Назаренко, освобожденный из плена.

В плен Игорь Назаренко попал в октябре 2017 года. Боевики так называемой «ДНР» приехали к нему на работу и взяли прямо на пороге больницы. Его обвинили в шпионаже в пользу Украины, он даже не пытался отрицать.

«Делал снимки с военных билетов сепаратистов. Первая фраза моего обвинительного документа звучит так: Назаренко Игорь Федорович такого-то года рождения, украинец, гражданин Украины, занял проукраинскую позицию», — говорит он.

Реклама

В 2019 году его осудили на 11 лет строгого режима и отправили в макеевскую колонию под Донецком.

«Мы совсем не имели человеческого отношения сидя там. Мы были немцами, зэками, но не людьми», — говорит он.

Держаться в плену, говорит Игорь, ему помогало прежде всего понимание что в Украине его ждут. А он это точно знал, потому что до полномасштабного вторжения, конвоиры в тюрьме позволяли пленникам смотреть украинские телеканалы. И однажды он увидел сюжет ТСН о себе.

С начала полномасштабного вторжения новостей из Украины не стало. Оставалось только ждать и верить. А дальше — долгожданный обмен.

Реклама

«Плакал, очень плакал. Я ничего не смог выговорить. И сестра, волонтеры помогли соединиться. Я ничего не мог говорить, только какие-то несвязные фразы и только эмоции», — говорит медик.

Далее — Игорь Назаренко говорит, что хочет вернуться в профессию.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН С Аллой МАЗУР НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ 20:00 19 СЕНТЯБРЯ — ПЯТНИЦА