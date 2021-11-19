С 22 ноября школьники и студенты возвращаются к очной учебе: в каких регионах и при каких условиях

Со следующей недели к очной учебе вернутся более 11 тысяч школ.
Хотя большая часть страны сейчас в "красной" зоне, однако украинские учебные заведения постепенно начали выходить из "дистанционки". В некоторых регионах было принято решение о возобновлении очного обучения в школах и университетах. С понедельника, 22 ноября, более 11 тыс. школ возвращаются в очный формат обучения.
ТСН.ua. разбирался, в каких регионах и на каких условиях школьники и студенты возвращаются в традиционную форму обучения.
Где педагогов вакцинировано больше и меньше всего
По данным Министерства образования и науки, по состоянию на 18 ноября меньше прививок от коронавируса — только 7% — получили работники образовательных учреждений:
- Закарпатье
- Тернопольская область,
- Ровенская область.
По количеству прививок от COVID-19 лидируют три области:
- Луганская – 92,4%,
- Харьковская – 92,2%,
- Черкасская – 91,6%.
Одной дозой привиты большинство работников учебных заведений – 96,1%. Вторую дозу препарата имеют более 544 тыс. работников школ – это почти 84% от их общего количества.
Условия возобновления очного образовательного процесса
Для того чтобы учебные заведения возобновили работу в "красной" зоне карантина, необходимо, чтобы весь персонал имел COVID-документы. В частности, очное обучение разрешено учебным заведениям, все работники которых имеют:
- паспорт полного курса вакцинации;
- внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);
- отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от COVID-19.
Где от 22 ноября возобновляют очное обучение как для школьников, так и для студентов
- Львовская область – на обучение возвращаются школьники и студенты. Соответствующее решение 15 ноября приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.
- Ивано-Франковск – сядут за парты ученики старших классов (5-11 классы). Мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что почти все работники учебных заведений провакцинированы. Тех, у кого нет прививки, временно отстранили от работы.
- Львов – в школы пойдут учащиеся старших классов (5-11 классы). Мэр Львова отметил, статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на убыль, поэтому приняли такое решение.
- Киев – к обучению возвращаются школьники всех классов и студенты. Это будет касаться учебных заведений всех типов и форм собственности. В соответствии с решением Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, в Киеве возвращают очное обучение для заведений: специализированного образования; внешкольного образования; профессионального образования; профессионального высшего образования; высшего образования; художественного образования; физической культуры и спорта
Что касается остальных школ и учреждений высшего образования, то информации пока нет. Заметим, что в некоторых регионах дистанционное обучение было введено только для учащихся 5 – 11 классов. В то же время учащиеся младших классов учатся очно.
Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмигаль обратился к представителям местных властей о возвращении школ к традиционному обучению. По его словам, украинские школы должны вернуться к очному формату обучения, поскольку в Украине большинство учителей уже вакцинировано.
Добавим, что на 18 ноября учатся в онлайн-режиме 4700 украинских школ.
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