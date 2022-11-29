С белыми голубями и без огней: какой будет главная елка в Киеве (фото)

От патриотической супер-елки организаторы отказались, но киевлян ждет сюрприз Главная новогодняя елка страны будет установлена в Киеве.

Об этом организаторы рассказали ТСН.ua.

Как заверили организаторы новогоднего праздника на Софийской площади, она точно не будет такой роскошной, патриотической и яркой, как было показано на иллюстрациях, которые в начале ноября опубликовали СМИ. Но следует напомнить, что это был один из четырех вариантов того, какой может быть главная елка страны.

Елка победы

Первый опубликованный вариант всем очень понравился. Некоторые читатели назвал ее "елкой Победы", она слишком красива и могла стать целью для врага. Елку все могли оценить и к ней не было никаких замечаний по дизайну. Такая новогодняя красавица, если бы ее установили, точно довела бы россиян до бешенства. Организаторы обещают обязательно воспроизвести такую патриотическую елку в Киеве, но уже после нашей победы над врагом.

Что планировалось?

По словам организаторов, из четырех вариантов новогодней елки в финал вышли №3 и №4. От первого варианта отказались – он слишком яркий и не ко времени, а еще один не подошел по нормам безопасности.

"Один из предложенных нами вариантов – это елка выложенная из ящиков из-под боеприпасов. Второй вариант – елка с голубями – символами мира. То есть елка будет украшена только белыми голубями, без игрушек и гирлянд. Третий вариант – это елка с велосипедами. Должны были две гирлянды, которые символизируют флаг Украины и трезубец на макушке, но чтобы гирлянды светились — гости новогоднего праздника должны были сесть на велосипеды и крутить педали, чтобы гирлянда светилась. Такую елку мы предлагали установить под аркой Свободы украинского народа (бывшая Арка дружбы народов), но от этого варианта отказались, по нормам безопасности", — рассказывает нам президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, организатор новогоднего праздника на Софийской площади.

Он добавляет, что высота обоих вариантов елок – 11-12 метров. Скромная и с голубями мира. Елку обещают поставить через несколько дней. Ее откроют по старой киевской традиции – 19 декабря в день Святого Николая.

"Город утвердил смешанный вариант главной елки – она будет очень скромной, примерно 11 метров высотой. Елку установим на Софийской площади. Она будет без иллюминации. Новогоднее дерево украсим игрушками-шариками с национальной символикой в количестве 1000 штук, и белыми голубями – символ их будет тоже 1000 штук.Мы планируем часть голубей разыграть на аукционе, а вырученные средства пойдут на помощь армии.Основу елки украсим флагами стран-партнеров, поддерживающих Украину в этой войне. Также на елке будет Q-код для всех желающих донатить на ВСУ. От идеи с велосипедами нам пришлось отказаться — потому что люди будут скапливаться под елкой и непрерывно крутить педали, чтобы она светила огнями и патриотическими лозунгами. Это хорошо, но для мирного времени", — говорит Игорь Добруцкий.

Из бюджета – ноль копеек

Он добавляет, что установка главной елки в Киеве не планировалась за средства городского бюджета. Уже несколько лет ее устанавливают за средства частных спонсоров, которые привлекаются к проведению новогодних и рождественских праздников. Так должно было быть и в этом году.

"Главная елка страны устанавливается исключительно на средства спонсоров и партнеров. Из городского или государственного бюджетов на нее не тратится ни копейки. Тем более, что искусственная елка уже несколько лет в Киеве одна и та же. Изменяется только ее внешний вид, дизайн, колористика. Средства спонсоров тратятся только на ее установку, украшение и демонтаж. И это отнюдь не миллионы гривен", — рассказывает нам Игорь Добруцкий.

Откуда на елку свет?

Также он ответил на самый популярный вопрос: откуда на елку берется электроэнергия? Добруцкий говорит, что они не планировали подключаться к городской сети.

"Елка будет освещаться за счет генераторов. А еще мы планировали сделать людям сюрприз — поставить на площади несколько велосипедов. И гирлянды должны были светиться от того, что люди будут крутить педали. Это должна была быть по-настоящему народная елка. но намного скромнее, мы ее установим на площади, а после новогодних праздников подарим городу.Елка точно не должна быть причиной для ссор и раздора, ведь в этом году, я повторюсь, речь не шла о рождественских ярмарках или концертах, которые были до войны. А исключительно про елку, как символ новогодних и рождественских праздников, улыбки наших детей, как наш символ несокрушимости и веру в нашу Победу", — добавляет Игорь Добруцкий.

Уже монтируют малую копию главной елки

Кстати, в Музее истории Киева уже приступили к монтажу мини-копии главной елки страны. Малая копия главной елки страны впервые будет выставлена в этом году у Музея истории Киева. Она там появится за неделю-две до установки главной елки.

Елка-копия будет установлена на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Пушкинской (теперь Евгения Чикаленко). Это будет яркая фотозона с елкой-копией. Ее ширина 6 метров, а высота почти 4 метра. Все киевляне смогут увидеть, какой будет главная елка страны на центральной площади до ее установки.

В этом году копия главной елки будет установлена впервые. Организаторы надеются, что новая традиция станет в городе постоянной.

"Мы планируем, что каждый год после заседания Художественного совета копия елки будет выставляться для всеобщего обозрения. Так все горожане будут знать, какой сделают главную елку страны. Кроме этого, они смогут еще до начала новогодних праздников сфотографироваться на ее фоне", — добавляет Добруцкий.

После завершения Новогодних и Рождественских праздников копия главной елки вместе с игрушками будет передаваться в дар Музею истории Киева и храниться в его фондах. Со временем музей обещает устраивать выставку новогодних елок Киева, например ретроспективу за последние 10 лет.

Елка в Киеве во время войны

В Киеве ранее заявляли, что планируют установить новогоднюю елку. Жителей столицы возмутила такая инициатива, потому что война продолжается, а украинцы вынуждены сидеть без электричества. Украинцы даже зарегистрировали петицию с требованием отказаться от елки.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что в Киеве установят главную новогоднюю елку, но концертной программы и фудмаркетов не будет.

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